Группа депутатов ГД будет добиваться отмены запрета на хиджабы во владимирских школах

Группа депутатов Государственной Думы от Чеченской Республики (ЧР) и Владимирской области обсудила запрет на ношение хиджабов и никабов во владимирских школах. Как подчеркнул народный избранник от ЧР Адам Делимханов, по итогам встречи было принято решения добиться снятия этого ограничения.

В телеграм-канале Делимханов подчеркнул, что Россия — многоконфессиональная страна, где религиозные ценности уважаются на самом высоком уровне. Важность этих ценностей неоднократно подчёркивал и глава государства Владимир Путин, напомнил депутат. По словам парламентария, сейчас как никогда важно соблюдать религиозные традиции, тем самым укрепляя единство российского общества, ведь Россия противостоит беспрецедентному давлению со стороны Запада.

Депутат считает, что меры по ограничению на ношение хиджабов и никабов в школах Владимирской области могут вызвать недоверие к государственным институтам, усилить чувство отчуждения у верующих граждан и привести к разобщению.