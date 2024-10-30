Власти Владимирской области сослались на опыт других регионов в запрете хиджабов
Власти Владимирской области опирались на опыт других регионов, принимая решение о запрете хиджабов и никабов в школах региона. Об этом сообщили РБК в пресс-службе администрации главы региона.
«Решение о внесении уточнений в приказ о внешнем виде учащихся принято в соответствии с конституционными нормами и федеральным законом об образовании», — заявили там и добавили, что свою «оценку ситуации» Верховный суд дал ещё в 2013 году.
Напомним, во Владимирской области власти запретили школьникам появляться в учебных заведениях в хиджабах и никабах. Соответствующий указ утвердило Министерство образования и молодёжной политики региона. В чём разница между никабом и хиджабом, писал Life.ru. Тем временем группа депутатов ГД решила добиваться отмены запрета на хиджабы и никабы во владимирских школах.
unsplash / Muhammad Ruqi Yaddin