Власти Владимирской области сослались на опыт других регионов в запрете хиджабов

Власти Владимирской области опирались на опыт других регионов, принимая решение о запрете хиджабов и никабов в школах региона. Об этом сообщили РБК в пресс-службе администрации главы региона.

«Решение о внесении уточнений в приказ о внешнем виде учащихся принято в соответствии с конституционными нормами и федеральным законом об образовании», — заявили там и добавили, что свою «оценку ситуации» Верховный суд дал ещё в 2013 году.