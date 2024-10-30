Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 19:10

Власти Владимирской области сослались на опыт других регионов в запрете хиджабов

Власти Владимирской области опирались на опыт других регионов, принимая решение о запрете хиджабов и никабов в школах региона. Об этом сообщили РБК в пресс-службе администрации главы региона.

«Решение о внесении уточнений в приказ о внешнем виде учащихся принято в соответствии с конституционными нормами и федеральным законом об образовании», — заявили там и добавили, что свою «оценку ситуации» Верховный суд дал ещё в 2013 году.

В Таджикистане официально запретили носить "чуждые национальной культуре" хиджабы
В Таджикистане официально запретили носить "чуждые национальной культуре" хиджабы

Напомним, во Владимирской области власти запретили школьникам появляться в учебных заведениях в хиджабах и никабах. Соответствующий указ утвердило Министерство образования и молодёжной политики региона. В чём разница между никабом и хиджабом, писал Life.ru. Тем временем группа депутатов ГД решила добиваться отмены запрета на хиджабы и никабы во владимирских школах.

Обложка ©

unsplash / Muhammad Ruqi Yaddin

Оксана Попова
  • Новости
  • Общество
  • Владимирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar