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3 ноября, 11:00

В Иране подвергшаяся преследованию из-за хиджаба студентка разделась на улице

В Иране студентка разделась в знак протеста после того, как подверглась преследованию за «неправильное ношение хиджаба». Через какое-то время её задержала полиция нравов, сообщает Iran International (II).

Студенты сняли «стриптиз» девушки на улице в Тегеране. Видео © X / SenguptaShubh

Видео с девушкой в нижнем белье сняли студенты Исламского университета Азад в Тегеране. По предварительным данным, молодая иранка разделась после того, как члены организации «Басидж» отчитали её за неподобающий внешний вид и порвали её одежду. Девушку задержала охрана вуза, после чего её передали полиции нравов. Студенческая группа Amir Kabir Newsletter сообщает, что во время задержания студентку ударили головой о дверь автомобиля.

В вузе, комментируя произошедшее, заявили, что девушка якобы страдала психическим расстройством. Не исключено, что теперь ей грозит принудительная госпитализация.

Напомним, что в 2022 году в Иране получила широкий резонанс гибель 22-летней Махсы Амини, которую задержали полицейские из-за «неправильного хиджаба». Позже по стране прошла волна протестов против жёстких религиозных законов.

В Иране умерла студентка после возможного конфликта в метро из-за хиджаба
В Иране умерла студентка после возможного конфликта в метро из-за хиджаба
Обложка ©

Кадр из видео X / SenguptaShubh

Наталья Демьянова
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