В Иране подвергшаяся преследованию из-за хиджаба студентка разделась на улице
В Иране студентка разделась в знак протеста после того, как подверглась преследованию за «неправильное ношение хиджаба». Через какое-то время её задержала полиция нравов, сообщает Iran International (II).
Студенты сняли «стриптиз» девушки на улице в Тегеране. Видео © X / SenguptaShubh
Видео с девушкой в нижнем белье сняли студенты Исламского университета Азад в Тегеране. По предварительным данным, молодая иранка разделась после того, как члены организации «Басидж» отчитали её за неподобающий внешний вид и порвали её одежду. Девушку задержала охрана вуза, после чего её передали полиции нравов. Студенческая группа Amir Kabir Newsletter сообщает, что во время задержания студентку ударили головой о дверь автомобиля.
В вузе, комментируя произошедшее, заявили, что девушка якобы страдала психическим расстройством. Не исключено, что теперь ей грозит принудительная госпитализация.
Напомним, что в 2022 году в Иране получила широкий резонанс гибель 22-летней Махсы Амини, которую задержали полицейские из-за «неправильного хиджаба». Позже по стране прошла волна протестов против жёстких религиозных законов.
Кадр из видео X / SenguptaShubh