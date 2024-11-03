В Иране подвергшаяся преследованию из-за хиджаба студентка разделась на улице

В Иране студентка разделась в знак протеста после того, как подверглась преследованию за «неправильное ношение хиджаба». Через какое-то время её задержала полиция нравов, сообщает Iran International (II).

Видео с девушкой в нижнем белье сняли студенты Исламского университета Азад в Тегеране. По предварительным данным, молодая иранка разделась после того, как члены организации «Басидж» отчитали её за неподобающий внешний вид и порвали её одежду. Девушку задержала охрана вуза, после чего её передали полиции нравов. Студенческая группа Amir Kabir Newsletter сообщает, что во время задержания студентку ударили головой о дверь автомобиля.