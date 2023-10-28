В Иране умерла студентка, после возможного конфликта в метро из-за хиджаба

В Иране скончалась 16-летняя студентка Армита Гераванд, которую, по данным некоторых СМИ, ранее задержали в Тегеране из-за нарушения правил ношения хиджаба. Об этом сообщает Fars News.

Из поезда в метро Тегерана выносят 16-летнюю студентку Армиту Гераванд, которая потеряла сознание. Видео © Fars News

"Армита Гераванд, 16-летняя студентка, потерявшая сознание в метро, ​​скончалась через 26 дней, несмотря на усилия врачей", — отмечает агентство.

Согласно официальному медицинскому заключению, девушка по пути на занятия потеряла равновесие на станции Шахада 4-й линии метро после "внезапного падения артериального давления" и получила черепно-мозговую травму, которая, в свою очередь, вызвала гипоксию и отёк головного мозга. При этом агентство Reuters со ссылкой на представителей иранско-курдской правозащитной организации Hengaw сообщает, что полицейские, ответственные за соблюдение исламского дресс-кода, применили к Гераванд грубую силу. Из метро студентку доставили в военный госпиталь в критическом состоянии.

Однако сотрудники метрополитена опубликовали запись с камер видеонаблюдения, где видно, что студентка заходит в поезд в компании двух других девушек. При этом почти сразу же её выносят оттуда. Агентство IRNA же опубликовало интервью с родителями Армиты. Они подтвердили официальную версию, согласно которой у девушки упало кровяное давление, она потеряла равновесие и ударилась головой. Правозащитники заявили, что родители дали интервью под давлением властей, а затем якобы мать Гераванд арестовали. Агентство Tasnim назвало слова активистов полной ложью.