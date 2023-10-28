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28 октября, 14:02

В Иране умерла студентка, после возможного конфликта в метро из-за хиджаба

<p>16-летняя студентка Армита Гераванд впала в кому в метро в Иране. Обложка © <a href="https://www.farsnews.ir/news/14020719000964/%D8%A2%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Fars News</a></p>

16-летняя студентка Армита Гераванд впала в кому в метро в Иране. Обложка © Fars News

В Иране скончалась 16-летняя студентка Армита Гераванд, которую, по данным некоторых СМИ, ранее задержали в Тегеране из-за нарушения правил ношения хиджаба. Об этом сообщает Fars News.

Из поезда в метро Тегерана выносят 16-летнюю студентку Армиту Гераванд, которая потеряла сознание. Видео © Fars News

"Армита Гераванд, 16-летняя студентка, потерявшая сознание в метро, ​​скончалась через 26 дней, несмотря на усилия врачей", отмечает агентство.

Согласно официальному медицинскому заключению, девушка по пути на занятия потеряла равновесие на станции Шахада 4-й линии метро после "внезапного падения артериального давления" и получила черепно-мозговую травму, которая, в свою очередь, вызвала гипоксию и отёк головного мозга. При этом агентство Reuters со ссылкой на представителей иранско-курдской правозащитной организации Hengaw сообщает, что полицейские, ответственные за соблюдение исламского дресс-кода, применили к Гераванд грубую силу. Из метро студентку доставили в военный госпиталь в критическом состоянии.

Однако сотрудники метрополитена опубликовали запись с камер видеонаблюдения, где видно, что студентка заходит в поезд в компании двух других девушек. При этом почти сразу же её выносят оттуда. Агентство IRNA же опубликовало интервью с родителями Армиты. Они подтвердили официальную версию, согласно которой у девушки упало кровяное давление, она потеряла равновесие и ударилась головой. Правозащитники заявили, что родители дали интервью под давлением властей, а затем якобы мать Гераванд арестовали. Агентство Tasnim назвало слова активистов полной ложью.

В Иране актрису приговорили к двум годам тюрьмы за отказ от хиджаба

В Иране актрису приговорили к двум годам тюрьмы за отказ от хиджаба

Напомним, что в 2022 году в Иране получила широкий резонанс смерть 22-летней Махсы Амини, которую задержали полицейские из-за "неправильного хиджаба", после чего девушка попала в больницу. Позже по стране прошла волна протестов против жёстких религиозных законов и засилья духовенства.

Дарья Нарыкова
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