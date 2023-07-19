В Иране актрису приговорили к двум годам тюрьмы за отказ от хиджаба

Суд приговорил 62-летнюю иранскую актрису Афсане Байеган к двум годам лишения свободы за отказ от ношения хиджаба. По данным Fars News Agency, у исполнения решения есть отсрочка на пять лет.

Теперь артистка должна каждую неделю ходить к психологу, чтобы вылечить заболевание "антисемейной личности". Кроме того, от Байеган требуют сдать справку о состоянии здоровья. Она должна вручную проконспектировать книгу о важности ношения хиджаба. На два года актрисе, занявшей второе место на конкурсе "Мисс Иран – 1976", запретили выезжать из страны и заходить в Интернет.