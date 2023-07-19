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19 июля, 16:42

В Иране актрису приговорили к двум годам тюрьмы за отказ от хиджаба

Иранскую актрису Афсане Байеган осудили на два года за отказ от ношения хиджаба

<p>Иранская актриса Афсане Байеган. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Afsaneh_Bayegan,_July_2015.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikimedia.org / Mohammad Hassanzadeh</a></p>

Иранская актриса Афсане Байеган. Обложка © Wikimedia.org / Mohammad Hassanzadeh

Суд приговорил 62-летнюю иранскую актрису Афсане Байеган к двум годам лишения свободы за отказ от ношения хиджаба. По данным Fars News Agency, у исполнения решения есть отсрочка на пять лет.

Теперь артистка должна каждую неделю ходить к психологу, чтобы вылечить заболевание "антисемейной личности". Кроме того, от Байеган требуют сдать справку о состоянии здоровья. Она должна вручную проконспектировать книгу о важности ношения хиджаба. На два года актрисе, занявшей второе место на конкурсе "Мисс Иран – 1976", запретили выезжать из страны и заходить в Интернет.

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Ранее Лайф писал, что в Иране в прошлом году прошли протесты из-за смерти приехавшей из Ирака 22-летней Махсы Амини. Девушку задержали за "неверное" ношение хиджаба. Митингующие требовали смягчить религиозные законы. В полиции заявили, что девушка умерла случайно от сердечного приступа. Позже стало известно, что в Иране объявили масштабную амнистию для осуждённых за мятежи.

Никита Осипов
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