В Иране актрису приговорили к двум годам тюрьмы за отказ от хиджаба
Иранскую актрису Афсане Байеган осудили на два года за отказ от ношения хиджаба
Иранская актриса Афсане Байеган. Обложка © Wikimedia.org / Mohammad Hassanzadeh
Суд приговорил 62-летнюю иранскую актрису Афсане Байеган к двум годам лишения свободы за отказ от ношения хиджаба. По данным Fars News Agency, у исполнения решения есть отсрочка на пять лет.
Теперь артистка должна каждую неделю ходить к психологу, чтобы вылечить заболевание "антисемейной личности". Кроме того, от Байеган требуют сдать справку о состоянии здоровья. Она должна вручную проконспектировать книгу о важности ношения хиджаба. На два года актрисе, занявшей второе место на конкурсе "Мисс Иран – 1976", запретили выезжать из страны и заходить в Интернет.
Ранее Лайф писал, что в Иране в прошлом году прошли протесты из-за смерти приехавшей из Ирака 22-летней Махсы Амини. Девушку задержали за "неверное" ношение хиджаба. Митингующие требовали смягчить религиозные законы. В полиции заявили, что девушка умерла случайно от сердечного приступа. Позже стало известно, что в Иране объявили масштабную амнистию для осуждённых за мятежи.