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Пугающая скрытность: 4 самых загадочных народа мира, которые до сих пор вызывают мистический трепет

Среди некоторых сохранившихся народов загадок не меньше, чем среди тех, кто исчез, не оставив ни следа.

26 июня, 23:42
<p>Туареги на фестивале в пустыне недалеко от Тимбукту, Мали, 2012 год. Обложка © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/File:Touaregs_at_the_Festival_au_Desert_near_Timbuktu,_Mali_2012.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Alfred Weidinger </a></p>

Туареги на фестивале в пустыне недалеко от Тимбукту, Мали, 2012 год. Обложка © Wikipedia / Alfred Weidinger

Некоторые современные люди думают, что на Земле не осталось ни единого уголка, который бы не был изучен историками и этнографами. Но на самом деле в истории народов ещё много белых пятен, мистификаций и тайн. В первую очередь это касается закрытых общностей.

Фредди Меркьюри кто по национальности

Парсы из Индии, около 1870 года. Фото © Wikipedia / Walters Art Museum / Gift of Mr. Furman Hebb, 1991

Парсы из Индии, около 1870 года. Фото © Wikipedia / Walters Art Museum / Gift of Mr. Furman Hebb, 1991

Дотошные фанаты наверняка знают, что лидера группы The Queen на самом деле звали Фаррух Булсара и то, что он иранского происхождения. Если говорить точнее, Фредди Меркьюри — потомок древних парсов. Это этноконфессиональная группа в Южной Азии, имеющая иранское происхождение. Им более тысячи лет, и за это время парсы продемонстрировали поразительные способности к выживанию в любой среде и к сохранению своей культуры. Возможно, потому что парсы не выдавали своих секретов и зачастую их принимали за кого-то ещё.

— В королевстве Камбай живут купцы, известные под названием парсов. Мы, португальцы, зовём их евреями, однако это совершенно неправильно, — отмечал португальский путешественник Гарсия д'Орта в 1563 году.

Реальное фэнтези: Почему два коренных народа России пропали, не оставив ни следа

Реальное фэнтези: Почему два коренных народа России пропали, не оставив ни следа

Парсы изначально проживали в Иране, но в VI веке были вытеснены арабами в Индию. Там они имели большой успех, тем более что их практицизм контрастировал с некоторым безразличием коренных индусов к материальным вопросам. У парсов богатство считалось не злом, а религиозной заслугой. Но и помощь бедным была в почёте. У парсов принято пристраивать бедных, но талантливых юношей в самые престижные вузы мира.

Парсы исповедуют зороастризм, их также называют огнепоклонниками. Это древняя религия, которая старше буддизма, христианства и ислама. Зороастризм не стеснён тесными рамками догматики. В центре религии огнепоклонничества лежит поклонение богу Ахурамазде и презрение к его антагонисту, своего рода Сатане, Ариману (Ангра Маинью).

Особое почтение зороастрийцы проявляли к свету Солнца и огню как божественным образам — до сих пор в их храмах поддерживается сакральный источник неугасимого огня. Но самое главное: зороастризм совершенно не вписывается в рамки глобализма, но при этом умудряется сохранить свои позиции. Закрытость парсов и их прагматичность позволяет им иметь своих людей во многих сферах: в политике, шоу-бизнесе, бизнесе. Помимо Меркьюри, к парсам также принадлежат дирижёр оркестра Саксонской государственной капеллы Дрездена Зубин Мехта и семья крупнейших монополистов Индии — Тата. Общины парсов есть даже на территории бывшего СССР.

Кто такие туареги и откуда они взялись

Вооружённые мужчины-туареги, изображённые во французской книге 1821 года. Оба мужчины вооружены копьями и телек-кинжалом, прикреплённым к левому предплечью, мужчина справа (аристократ) также вооружён мечом такуба. Фото © Wikipedia

Вооружённые мужчины-туареги, изображённые во французской книге 1821 года. Оба мужчины вооружены копьями и телек-кинжалом, прикреплённым к левому предплечью, мужчина справа (аристократ) также вооружён мечом такуба. Фото © Wikipedia

Их также называют "синими людьми Сахары" из-за национальных туник цвета индиго. Ареал проживания: Мали, Нигер, Буркина-Фасо, Алжир и Ливия. При этом они сильно отличаются от других народов Африки. Существует версия, что туареги происходят от великой амазонки-правительницы, царицы Сахары Тин-Хинан. Родиной амазонок называют земли туарегов. Да и сам этот народ отличается крайней воинственностью.

Исповедуют ислам суннитского толка, но от влияния арабов быстро отошли. Достаточно сказать, что у туарегов не женщины, а мужчины прикрывают лицо хиджабом. В период Средневековья туареги проложили систему торговых маршрутов, которую до сих пор используют их контрабандисты.

"Славянская Атлантида" затонула: где находилась и куда исчезла древняя столица славян

"Славянская Атлантида" затонула: где находилась и куда исчезла древняя столица славян

С 1923 года Франция пытается подчинить туарегов на подконтрольных ей землях в Западной Африке. Получается это с переменным успехом. Сейчас французы управляют туарегами через клановых лидеров. В 2012 году туареги подняли восстание в Мали, наделав немало шуму.

Кто такие баски и откуда они появились

Баскские женщины, XVI век. Фото © Wikipedia

Баскские женщины, XVI век. Фото © Wikipedia

Баски, пожалуй, самый загадочный народ Европы. Сейчас они населяют территории Испании и Франции. Учёные до сих пор спорят о происхождении басков. Есть мнение, что они родственники народов Кавказа, но существует и версия с их доиндоевропейским происхождением.

В любом случае баски ни на кого не похожи — ни языком (баскский язык не принадлежит к индоевропейской семье, и это нонсенс для жителей Западной Европы), ни культурой.

В 2012 году National Geographic Society сделало вывод, что у басков набор генов, никак не пересекающийся с генами их соседей. У значительной части басков первая группа крови, каждый третий баск имеет резус-отрицательный фактор. Существует крайне причудливая гипотеза, согласно которой баски — потомки южноамериканских индейцев. Их атланты (!) доставили в качестве гастарбайтеров на Пиренейский полуостров. Баски блюдут чистоту крови и отчаянно сопротивляются любой попытке ассимиляции. Горные районы, где они проживают, прекрасно позволяют им справляться с этой задачей. Традиционная религия у них — католицизм, при том что у басков существовал обряд воздушного погребения (когда покойников подвешивали на деревья), практиковавшийся у некоторых финно-угорских народов. Народ-загадка, что ни говори.

Кто такие лапландцы и где они находятся

Семья саамов в Норвегии, около 1900 года. Фото © Wikipedia / Library of Congress

Семья саамов в Норвегии, около 1900 года. Фото © Wikipedia / Library of Congress

Лапландцы, или саамы, — древнейший коренной народ Карелии. Они появились там свыше 5 тысяч лет назад. По поводу происхождения всё неоднозначно: одни учёные считают этот народ монголоидным, другие относят их к палеоевропейцам. Язык относится к финно-угорской ветви, но у саамов десятки диалектов, и представители разных диалектов зачастую вообще не понимают друг друга.

В XV веке саамы приняли христианство, но по сути остались язычниками до мозга костей. Поклоняются священным камням, ходят к шаманам-нойдам, трепетно относятся к земле и боятся её обидеть. Охотник-саам, убивая оленя, просит у него прощения.

Сейчас основная часть саамов сосредоточена на севере Норвегии, в Швеции и Финляндии. Некоторое количество саамов проживает в Мурманской области, в селе Ловозеро, известном со времён неолита.

Как славяне приручали диких галлов. Почему книга сербского монаха так не понравилась европейцам

Как славяне приручали диких галлов. Почему книга сербского монаха так не понравилась европейцам

Авторы
Евгений Жуков
Евгений Жуков

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