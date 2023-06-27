Пугающая скрытность: 4 самых загадочных народа мира, которые до сих пор вызывают мистический трепет Среди некоторых сохранившихся народов загадок не меньше, чем среди тех, кто исчез, не оставив ни следа. 26 июня, 23:42 Туареги на фестивале в пустыне недалеко от Тимбукту, Мали, 2012 год. Обложка © Wikipedia / Alfred Weidinger

Некоторые современные люди думают, что на Земле не осталось ни единого уголка, который бы не был изучен историками и этнографами. Но на самом деле в истории народов ещё много белых пятен, мистификаций и тайн. В первую очередь это касается закрытых общностей.

Фредди Меркьюри кто по национальности

Парсы из Индии, около 1870 года. Фото © Wikipedia / Walters Art Museum / Gift of Mr. Furman Hebb, 1991

Дотошные фанаты наверняка знают, что лидера группы The Queen на самом деле звали Фаррух Булсара и то, что он иранского происхождения. Если говорить точнее, Фредди Меркьюри — потомок древних парсов. Это этноконфессиональная группа в Южной Азии, имеющая иранское происхождение. Им более тысячи лет, и за это время парсы продемонстрировали поразительные способности к выживанию в любой среде и к сохранению своей культуры. Возможно, потому что парсы не выдавали своих секретов и зачастую их принимали за кого-то ещё.

— В королевстве Камбай живут купцы, известные под названием парсов. Мы, португальцы, зовём их евреями, однако это совершенно неправильно, — отмечал португальский путешественник Гарсия д'Орта в 1563 году.

Парсы изначально проживали в Иране, но в VI веке были вытеснены арабами в Индию. Там они имели большой успех, тем более что их практицизм контрастировал с некоторым безразличием коренных индусов к материальным вопросам. У парсов богатство считалось не злом, а религиозной заслугой. Но и помощь бедным была в почёте. У парсов принято пристраивать бедных, но талантливых юношей в самые престижные вузы мира.

Парсы исповедуют зороастризм, их также называют огнепоклонниками. Это древняя религия, которая старше буддизма, христианства и ислама. Зороастризм не стеснён тесными рамками догматики. В центре религии огнепоклонничества лежит поклонение богу Ахурамазде и презрение к его антагонисту, своего рода Сатане, Ариману (Ангра Маинью).

Особое почтение зороастрийцы проявляли к свету Солнца и огню как божественным образам — до сих пор в их храмах поддерживается сакральный источник неугасимого огня. Но самое главное: зороастризм совершенно не вписывается в рамки глобализма, но при этом умудряется сохранить свои позиции. Закрытость парсов и их прагматичность позволяет им иметь своих людей во многих сферах: в политике, шоу-бизнесе, бизнесе. Помимо Меркьюри, к парсам также принадлежат дирижёр оркестра Саксонской государственной капеллы Дрездена Зубин Мехта и семья крупнейших монополистов Индии — Тата. Общины парсов есть даже на территории бывшего СССР.

Кто такие туареги и откуда они взялись

Вооружённые мужчины-туареги, изображённые во французской книге 1821 года. Оба мужчины вооружены копьями и телек-кинжалом, прикреплённым к левому предплечью, мужчина справа (аристократ) также вооружён мечом такуба. Фото © Wikipedia

Их также называют "синими людьми Сахары" из-за национальных туник цвета индиго. Ареал проживания: Мали, Нигер, Буркина-Фасо, Алжир и Ливия. При этом они сильно отличаются от других народов Африки. Существует версия, что туареги происходят от великой амазонки-правительницы, царицы Сахары Тин-Хинан. Родиной амазонок называют земли туарегов. Да и сам этот народ отличается крайней воинственностью.

Исповедуют ислам суннитского толка, но от влияния арабов быстро отошли. Достаточно сказать, что у туарегов не женщины, а мужчины прикрывают лицо хиджабом. В период Средневековья туареги проложили систему торговых маршрутов, которую до сих пор используют их контрабандисты.

С 1923 года Франция пытается подчинить туарегов на подконтрольных ей землях в Западной Африке. Получается это с переменным успехом. Сейчас французы управляют туарегами через клановых лидеров. В 2012 году туареги подняли восстание в Мали, наделав немало шуму.

Кто такие баски и откуда они появились

Баскские женщины, XVI век. Фото © Wikipedia

Баски, пожалуй, самый загадочный народ Европы. Сейчас они населяют территории Испании и Франции. Учёные до сих пор спорят о происхождении басков. Есть мнение, что они родственники народов Кавказа, но существует и версия с их доиндоевропейским происхождением.

В любом случае баски ни на кого не похожи — ни языком (баскский язык не принадлежит к индоевропейской семье, и это нонсенс для жителей Западной Европы), ни культурой.

В 2012 году National Geographic Society сделало вывод, что у басков набор генов, никак не пересекающийся с генами их соседей. У значительной части басков первая группа крови, каждый третий баск имеет резус-отрицательный фактор. Существует крайне причудливая гипотеза, согласно которой баски — потомки южноамериканских индейцев. Их атланты (!) доставили в качестве гастарбайтеров на Пиренейский полуостров. Баски блюдут чистоту крови и отчаянно сопротивляются любой попытке ассимиляции. Горные районы, где они проживают, прекрасно позволяют им справляться с этой задачей. Традиционная религия у них — католицизм, при том что у басков существовал обряд воздушного погребения (когда покойников подвешивали на деревья), практиковавшийся у некоторых финно-угорских народов. Народ-загадка, что ни говори.

Кто такие лапландцы и где они находятся

Семья саамов в Норвегии, около 1900 года. Фото © Wikipedia / Library of Congress

Лапландцы, или саамы, — древнейший коренной народ Карелии. Они появились там свыше 5 тысяч лет назад. По поводу происхождения всё неоднозначно: одни учёные считают этот народ монголоидным, другие относят их к палеоевропейцам. Язык относится к финно-угорской ветви, но у саамов десятки диалектов, и представители разных диалектов зачастую вообще не понимают друг друга.

В XV веке саамы приняли христианство, но по сути остались язычниками до мозга костей. Поклоняются священным камням, ходят к шаманам-нойдам, трепетно относятся к земле и боятся её обидеть. Охотник-саам, убивая оленя, просит у него прощения.

Сейчас основная часть саамов сосредоточена на севере Норвегии, в Швеции и Финляндии. Некоторое количество саамов проживает в Мурманской области, в селе Ловозеро, известном со времён неолита.

Авторы Евгений Жуков