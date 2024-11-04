В Чечне назвали фейком «приказ» об обязательном ношении хиджаба в республике
ДУМ Чечни: Сведения о «приказе» об обязательном ношении хиджаба являются фейком
В Чечне не издавался приказ об обязательном ношении хиджба в регионе. Появившуюся в социальных сетях информацию о якобы введении такого требования в пресс-службе Духовного управления мусульман (ДУМ) республики назвали фейком.
«В социальных сетях распространяется ложная информация — «Приказ об обязательном ношении хиджаба на территории ЧР». Данная информация не соответствует действительности», — пояснили в ДУМ и призвали граждан доверять только достоверным источникам.
Ранее во Владимирской области власти запретили школьникам появляться в учебных заведениях в хиджабах и никабах. Соответствующий указ утвердило Министерство образования и молодёжной политики региона. Тем временем группа депутатов ГД решила добиваться отмены запрета на хиджабы и никабы во владимирских школах. В образовательных учреждениях Владимирской области пояснили, что в принятии данного решения они руководствовались опытом других регионов.
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