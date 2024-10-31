В Кремле отреагировали на запрет хиджабов в школах

Региональные власти занимаются вопросом о хиджабах — это находится в их компетенции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Каждый регион реализует свои полномочия, мы в этой дискуссии не принимаем участие», — сказал представитель Кремля, прокомментировав ситуацию насчёт национальной одежды во Владимирской области.