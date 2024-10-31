В Кремле отреагировали на запрет хиджабов в школах
Песков: Кремль не участвует в дискуссии по вопросу о хиджабах в школах России
Региональные власти занимаются вопросом о хиджабах — это находится в их компетенции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Каждый регион реализует свои полномочия, мы в этой дискуссии не принимаем участие», — сказал представитель Кремля, прокомментировав ситуацию насчёт национальной одежды во Владимирской области.
Напомним, во Владимирской области власти запретили школьникам появляться в учебных заведениях в хиджабах и никабах. Соответствующий указ утвердило Министерство образования и молодёжной политики региона. В чём разница между никабом и хиджабом, ранее писал Life.ru. Тем временем группа депутатов ГД решила добиваться отмены запрета на хиджабы и никабы во владимирских школах.