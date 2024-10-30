День контента и креатива: В Москве пройдёт фестиваль рекламы Red Apple

Московский международный фестиваль рекламы Red Apple вновь проведёт День контента и креатива, в рамках которого гостей ждёт образовательная программа с участием главных экспертов рынка, торжественная церемония награждения победителей и закрытая вечеринка. Мероприятие пройдёт 14 ноября.

Образовательная программа будет включать в себя 23 сессии при участии международных топ-спикеров — членов жюри Red Apple из Европы, Азии и Латинской Америки, а также отечественных экспертов индустрии. Открывающим событием станет большая сессия «Креатив нового поколения: ИИ, контент и зумеры» с участием иностранных экспертов. Спикеры обсудят, как выглядит новая модель креативного бизнеса, как привлечь в рекламный бизнес поколение зумеров и альфа, а также поговорят о роли нейросетей в изменениях в агентском бизнесе и «выживании» агентств на рынке фриланса.

Сессия «Креатив. Без альтернатив» объединит BBDO и RoRe для обсуждения влияния креатива на результативность коммуникаций и будущие тенденции маркетинга. Эксперты обсудят, как выстраивается взаимодействие креатива и контента и каким образом исследования и статистика влияют на рекламные кампании. Также пройдёт сессия «Мерч — голос бренда», посвящённая использованию мерча для решения маркетинговых и HR-задач. А на сессии «Когда размер не имеет значения» участники рассмотрят стратегии развития нишевых медиа и их аудитории, а также обсудят, каким образом узкие проекты могут масштабироваться и оставаться актуальными.

В сессии «Стратегии брендов и картина мира» примут участие иностранные эксперты, они обсудят с российскими коллегами, как изменились цели и подходы компаний за последний год, особенно в контексте их взаимодействия с глобальными рынками. Слово также будет предоставлено новым участникам рынка и тем, кто динамично набирает обороты, чтобы коллеги поделились своим видением будущего.