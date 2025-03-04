Кириенко предложил создать премию для лучших экскурсоводов и турфирм

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко предложил проработать идею создания премии для экскурсоводов и турфирм по аналогии с премией Российского общества «Знание» для лучших просветителей. Об этом он сообщил во время старта V сезона программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».

Кириенко предложил создать премию для экскурсоводов. Видео © Предоставлено Life.ru

«Надо думать о стимулировании туристических компаний и туристических фирм. Грамотную вещь сделали ваши коллеги в обществе «Знание», ваша задача — популяризировать правильный туризм, их задача — популяризировать просветительство. Что они сделали — они запустили общероссийскую премию, в которой лучшие просветители получают государственную премию. Надо таким же образом тогда подумать о поощрении и благодарности [представителям туристической сферы]», — сказал Кириенко.

Он отметил, что такой подход может способствовать популяризации работы туристических компаний, экскурсоводов и организаторов путешествий. По его словам, важно поощрять, поддерживать и мотивировать этих специалистов. Кириенко также сообщил, что в рамках программы «Больше, чем путешествие» было создано сообщество гидов-экскурсоводов под названием «Проводники смыслов». Он добавил, что через эту программу в прошлом году прошло почти 70 тысяч человек, а лекции экскурсоводов из сообщества прослушали более 18 миллионов человек.

Кириенко подчеркнул, что экскурсоводы выполняют «крайне важную просветительскую миссию для государства». Также он отметил, что Росмолодёжи совместно с министерствами науки и образования, просвещения и экономики следует обсудить возможность сделать стандарт подготовки гидов в рамках проекта «Проводники смыслов» обязательным для всех туристических компаний и экскурсоводов в России.