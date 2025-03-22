Стартовал приём заявок на рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

Начался приём заявок на XXVI рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров», в рамках которого будут выявлены наиболее профессиональные управленцы страны, лидирующие в своих отраслях и функциональных областях. Об этом рассказал президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

В этом году официальный классификатор рейтинга включает 18 функциональных и более 20 отраслевых направлений. Заявки принимаются до 15 июня.

«Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» позволит нам вновь взглянуть на достижения лучших управленцев страны и проанализировать, какие тренды и подходы становятся актуальными в динамично меняющихся условиях рынка. Каждый из менеджеров, чьи имена ежегодно публикуются на страницах «ТОП-1000» — это не просто профессионалы, но и настоящие лидеры, готовые брать на себя ответственность за результаты своих команд, организаций, за будущее российской экономики», — отметил Зеленин на пресс-конференции в честь начала приёма заявок.

Методология рейтинга основана на принципе «лучшие выбирают лучших». Участники текущего рейтинга и лауреаты прошлых лет будут оценивать достижения своих коллег по таким критериям, как деловая репутация, вклад в развитие компании и ряд специализированных показателей. Решение о том, кто станет лауреатом, принимает деловое сообщество.

«Мы сегодня живём в динамично меняющемся мире, и компаниям, нацеленным на успех, необходимо быстро адаптироваться к любым новшествам и инновациям. При этом все мы знаем, что меняться непросто. Даже самые позитивные перемены могут стать для человека источником стресса, страхом перед новым и неизведанным. И задача ответственного человекоцентричного бизнеса – нивелировать этот стресс для команды, создав условия для внедрения инноваций», – рассказала генеральный директор медиахолдинга «Русская медиагруппа» Любовь Маляревская.

Эксперты, приглашённые на пресс-конференцию, обсудили важные аспекты современного лидерства, а также ответили на вопросы о том, как вдохновлять команды на поиск нестандартных инновационных решений и как эффективно превращать вызовы и препятствия в новые возможности для бизнеса. Директор по персоналу АО «Гринатом» Наталья Пичугина отметила, что компания придаёт большое значение развитию талантов и навыков сотрудников, так как это является залогом технологической независимости и успешной реализации всех запланированных проектов.

«Наша образовательная экосистема основана на доступном обучении, разнообразии форматов и партнёрстве с вузами и диджитал-центрами. Каждый сотрудник компании имеет круглосуточный доступ к новым знаниям и возможность реализовать свой потенциал. Наряду с развитием навыков, мы создаём условия для реализации инновационных идей внутри компании и формируем специалистов, способных продвигать инновации и решать самые сложные задачи. Инвестируя в таланты, мы инвестируем в технологическое лидерство компании и будущее всей отрасли», — сказала Пичугина.

