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7 марта, 01:32

Педагоги активно подают заявки по программе «Земский учитель» для работы в ЛНР

Российские педагоги активно подают заявки по программе «Земский учитель», чтобы работать в ЛНР. Как рассказала директор Луганского института развития образования Екатерина Губицкая, заявки принимаются до 15 апреля 2025 года.

«Заявок поступает много, регистрация идёт постоянно. Пока не говорим о конкретных цифрах, ведь приём ещё продолжается», — делится Губицкая.

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Она сообщила, что в прошлом году конкурс выиграли 13 учителей, которые приступили к работе в разных районах ЛНР. Несмотря на более 500 поданных заявок, пройти все этапы удалось не всем.

Сейчас в программе заявлены 63 вакансии, каждый участник выбирает удобное для него место работы. На этот год запланировано трудоустройство двух претендентов. Компенсация при переезде в небольшой населённый пункт увеличилась до 2 миллионов рублей, с обязательством работать в выбранной школе минимум пять лет.

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Основные требования к участникам — педагогическое образование и опыт работы. Программа «Земский учитель» успешно действует с 2020 года и направлена на сокращение вакансий, повышение статуса сельских учителей и привлечение их в образовательную систему.

Как сообщал Life.ru, в России хотят ввести новую систему оплаты труда во все образовательные учреждения. Она может появиться с 2027 года.

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Freepik / jcomp

Лия Мурадьян
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