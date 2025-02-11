В Кабмине РФ обсуждают вопрос о поощрении учителей за успехи учеников

Кабинет министров и Налоговая служба работают над разработкой системы поощрения учителей за достижения их учеников, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что такая система должна функционировать аналогично вознаграждениям для тренеров, которые подготовили Олимпийских чемпионов.

«Мы сейчас вместе с Федеральной налоговой службой, поскольку НДФЛ — это региональный налог, прорабатываем такую возможность, чтобы успех подготовленного ученика отражался на доходе и учителя. <...> Как в отношении тренеров, которые подготовили чемпионов в спорте, по всей цепочке», — сказал Чернышенко на правительственном часе в Госдуме.