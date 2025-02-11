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11 февраля, 15:20

В Кабмине РФ обсуждают вопрос о поощрении учителей за успехи учеников

Чернышенко: Кабмин и Налоговая служба обсуждают вопрос о поощрении учителей

Кабинет министров и Налоговая служба работают над разработкой системы поощрения учителей за достижения их учеников, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что такая система должна функционировать аналогично вознаграждениям для тренеров, которые подготовили Олимпийских чемпионов.

«Мы сейчас вместе с Федеральной налоговой службой, поскольку НДФЛ — это региональный налог, прорабатываем такую возможность, чтобы успех подготовленного ученика отражался на доходе и учителя. <...> Как в отношении тренеров, которые подготовили чемпионов в спорте, по всей цепочке», — сказал Чернышенко на правительственном часе в Госдуме.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил поднять вопрос о введении оценок за поведение в школах. Эта тема будет подниматься профессиональными и родительскими организациями. К 1 июля необходимо подготовить отчёт по данному вопросу.

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Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

Полина Никифорова
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