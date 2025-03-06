В Госдуме оценили необходимость смены системы оплаты труда учителей

Зарплата педагогов, которую они получают сегодня, зачастую не соответствует объёму и сложности их работы, не отражает её социальной значимости и не способствует профессиональному развитию. Именно поэтому глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова в интервью RT заявила о необходимости реформирования системы оплаты труда учителей.

«Существующая система имеет ряд серьёзных недостатков, которые демотивируют талантливых и заинтересованных людей идти работать в школы. Сейчас мы сталкиваемся с такими проблемами, как низкий уровень базовых окладов, недостаточная дифференциация оплаты труда в зависимости от квалификации, опыта и результатов работы, а также непрозрачная и сложная система надбавок и стимулирующих выплат», — отметила парламентарий.

В итоге видно, что опытные учителя покидают профессию, что приводит к нехватке кадров, особенно в сельских школах и в регионах с трудными условиями.

«Необходимо ввести понятную систему оценки работы учителей, учесть сложность и объём работы в различных типах образовательных организаций и предоставить реальные возможности для карьерного роста и повышения квалификации», — подытожила депутат.