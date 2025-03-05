В России введут новую системы оплаты труда учителей
Чернышенко: Правительство готовит новую систему оплаты труда в образовании
Российское правительство готовится внедрить новую систему оплаты труда во все образовательные учреждения с 2027 года. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе правительственного часа в ГД РФ.
По его словам, в настоящее время кабмин формирует новые отраслевые системы оплаты труда для того, чтобы устранить диспропорции. В этом задействованы Минтруд, Минздрав, Минпросвещения и Минобрнауки.
«В 2026 году с учётом результатов пилотных проектов будет утверждена новая система оплаты труда. И с 2027 года она будет внедрена во все образовательные организации», — заявил он, отметив, что соответствующее распоряжение отдал лично президент России Владимир Путин.
Также вице-премьер поделился статистикой по росту зарплат в образовательной отрасли. Так, по предоставленным Росстатом сведениям, в 2023 году заработные платы выросли на 12% в сравнении с 2022-м годом.
А в феврале Владимир Путин распорядился создать и предложить идею по усовершенствованию образовательной системы для детей с ограниченными по состоянию здоровья возможностями и инвалидностью. За проект отвечает премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад должен быть предоставлен до 1 июля 2025 года.
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