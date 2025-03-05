В России введут новую системы оплаты труда учителей

Российское правительство готовится внедрить новую систему оплаты труда во все образовательные учреждения с 2027 года. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе правительственного часа в ГД РФ.

По его словам, в настоящее время кабмин формирует новые отраслевые системы оплаты труда для того, чтобы устранить диспропорции. В этом задействованы Минтруд, Минздрав, Минпросвещения и Минобрнауки.

«В 2026 году с учётом результатов пилотных проектов будет утверждена новая система оплаты труда. И с 2027 года она будет внедрена во все образовательные организации», — заявил он, отметив, что соответствующее распоряжение отдал лично президент России Владимир Путин.

Также вице-премьер поделился статистикой по росту зарплат в образовательной отрасли. Так, по предоставленным Росстатом сведениям, в 2023 году заработные платы выросли на 12% в сравнении с 2022-м годом.