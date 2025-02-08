Путин поручил усовершенствовать систему образования для детей-инвалидов

Президент России Владимир Путин поручил сформировать и представить идеи по совершенствованию системы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Об этом сказано на сайте главы государства.

«Правительству РФ совместно с межведомственной рабочей группой по вопросам развития системы образования, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка и федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институт коррекционной педагогики» провести комплексный анализ системы общего и дополнительного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и представить предложения о совершенствовании данной системы», — говорится в тексте документа.

Доклад необходимо представить до 1 июля 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, советник президента РФ и Валерий Фадеев, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова, директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт коррекционной педагогики» Татьяна Соловьёва.