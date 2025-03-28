«Сделано в РФ»: Стартовала масштабная кампания по продвижению российских брендов и товаров

На пленарном заседании форума федерального проекта «Выбирай своё» партия «Единая Россия» объявила о запуске совместной программы с Ассоциацией розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциацией электронной торговли (АКИТ) под названием «Сделано в России». Проект направлен на создание «российской полки» в магазинах за счёт повышения спроса на местные бренды через формирование потребительских предпочтений.

К инициативе подключились участники обеих ассоциаций, которые охватывают более 50% офлайн-ритейла и 90% рынка электронной коммерции в стране. В рамках единой стратегии будут объединены все существующие активности по поддержке российских производителей. Информация о проекте появится как в традиционных торговых сетях, так и на ведущих онлайн-площадках.

Ожидается, что ежемесячно кампания будет обеспечивать не менее 50 миллионов рекламных контактов с потребителями. Участники ставят цель ежегодно наращивать продажи отечественных товаров и выручку производителей минимум на 10%.

«Кампания по продвижению отечественных товаров и брендов — последовательная реализация всероссийского движения «Сделано в России», поддержанного партией в январе этого года. Мы и дальше будем объединять бизнес, власть и регионы в рамках единой стратегии для продвижения всего российского и укрепления национальной идентичности», — рассказал Заместитель руководителя фракции «Единая Россия», депутат Государственной Думы России Сергей Морозов.

Парламентарий также отметил, что в рамках проекта «Выбирай своё» ведётся работа над законопроектом о придании движению «Сделано в России» официального статуса. Параллельно разрабатывается инициатива, предусматривающая обязательное отраслевое экспертное сопровождение при рассмотрении законов, которые могут ввести новые ограничения для бизнеса и потребителей.