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Регион
28 марта, 13:50

«Сделано в РФ»: Стартовала масштабная кампания по продвижению российских брендов и товаров

АКОРТ и АКИТ запускают общероссийскую программу поддержки отечественных товаров

На пленарном заседании форума федерального проекта «Выбирай своё» партия «Единая Россия» объявила о запуске совместной программы с Ассоциацией розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциацией электронной торговли (АКИТ) под названием «Сделано в России». Проект направлен на создание «российской полки» в магазинах за счёт повышения спроса на местные бренды через формирование потребительских предпочтений.

К инициативе подключились участники обеих ассоциаций, которые охватывают более 50% офлайн-ритейла и 90% рынка электронной коммерции в стране. В рамках единой стратегии будут объединены все существующие активности по поддержке российских производителей. Информация о проекте появится как в традиционных торговых сетях, так и на ведущих онлайн-площадках.

Ожидается, что ежемесячно кампания будет обеспечивать не менее 50 миллионов рекламных контактов с потребителями. Участники ставят цель ежегодно наращивать продажи отечественных товаров и выручку производителей минимум на 10%.

«Кампания по продвижению отечественных товаров и брендов — последовательная реализация всероссийского движения «Сделано в России», поддержанного партией в январе этого года. Мы и дальше будем объединять бизнес, власть и регионы в рамках единой стратегии для продвижения всего российского и укрепления национальной идентичности»,рассказал Заместитель руководителя фракции «Единая Россия», депутат Государственной Думы России Сергей Морозов.

Парламентарий также отметил, что в рамках проекта «Выбирай своё» ведётся работа над законопроектом о придании движению «Сделано в России» официального статуса. Параллельно разрабатывается инициатива, предусматривающая обязательное отраслевое экспертное сопровождение при рассмотрении законов, которые могут ввести новые ограничения для бизнеса и потребителей.

Стартовал приём заявок на рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»
Стартовал приём заявок на рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

Ранее Life.ru рассказывал, что в Мастерской управления «Сенеж» стартовал второй поток образовательной программы «Школа тренеров команд» на базе президентской платформы «Россия — страна возможностей». Из студентов будут готовить профессиональных тренеров, которые впоследствии станут кураторами федеральных и международных проектов. На участие во втором потоке поступило свыше 700 заявок, из которых прошли 97 человек из 31 региона страны.

Обложка ©

freepik/mrsiraphol

Юрий Лысенко
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