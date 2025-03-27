Стартовал второй поток программы «Школа тренеров команд» в «Сенеже»

Начался второй поток образовательной программы «Школа тренеров команд» на базе президентской платформы «Россия — страна возможностей» в Мастерской управления «Сенеж». Из участников программы будут готовить профессиональных тренеров, которые будут курировать федеральные и международные проекты. На второй поток было подано более 700 заявок, но прошли только 97 человек из 31 региона России.

«Школа тренеров команд», действительно, уникальная программа, — с глубокой теоретической базой и сильным практическим блоком. Уже в ходе обучения участники проходили стажировки на программах Мастерской управления, и некоторые участники стали частью нашей команды – двоих слушателей мы пригласили на работу в «Сенеж». Особенность программы – в её универсальности», — заявил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Бочаров.

Среди участников второго поток много уже состоявшихся руководителей и тренеров. Например, сопредседатель Всероссийского экологического движения «Экосистема», руководитель сообщества юных натуралистов Движения Первых Михаил Данькин. Также на второй поток прошёл популярный актер театра и кино, тренер по эффективной коммуникации, актерскому мастерству и ораторскому искусству, ведущий Александр Суворов. В «школе тренеров команд» он намерен повысить свои навыки, развить свой опыт в становлении команд, обменяться знаниями и навыками с коллегами. Суровов подчеркнул, что сильный проект может создать только сильная команда, а сильный проект способен изменить мир.

Лекции и мастер-классы по командообразованию, целостному лидерству и управлению по-русски для тренеров проведут Ольга Самоварова, Марк Кукушкин, Тахир Базаров, Денис Исмаков, Денис Решетов. Участников будут сопровождать управляющие партнеры Центра Командных Компетенций и эксперты по командному управлению Факультета оценки и развития руководящих кадров (ФОиР) ВШГУ РАНХиГС Максим Долгов, Александр Гудиев, Анна Волобуева.

«Каждый модуль программы – самостоятельный продукт, позволяющий развивать командную эффективность. Первый, стартовый, был нацелен на развитие личных навыков командной работы и компетенции «командное лидерство». Далее участники будут осваивать инструменты управления динамикой развития команды и успешного преодоления этапа «конфликта» с переходом к «нормированию», получат базовые навыки диагностики актуального состояния и потенциала команд. Третий модуль посвящен дальнейшему развитию эффективности и результативности команд: как из состоявшейся команды стать высокоэффективной командой, усилить синергетические эффекты», — пояснил управляющий партнер Центра Командных Компетенций Максим Долгов.

Во время первого модуля участники смогли познакомиться с выпускниками первого потока ШТК и принять участие в защите итоговых проектов. Обучение нацелено на формирование портфеля лучших тренерских практик для работы с командами. Свои навыки участники будут практиковать на масштабных проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей».