Участники программы «Время героев» прошли стажировку на Ямале

Участники федеральной кадровой программы «Время героев» побывали на стажировке в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где ознакомились с проектами патриотического воспитания молодёжи, адаптации ветеранов СВО к мирной жизни, изучили особенности культуры региона и обычаи коренных народов Севера, потенциал высокотехнологичных предприятий мирового уровня, посетили больницы и спортивные объекты. О поездке рассказывается на сайте проекта.

Особое внимание на стажировке было уделено работе с участниками и ветеранами спецоперации. В Год героев в округе уже прошло более 800 мероприятий, посвящённых труду и подвигам героев Великой Отечественной войны и СВО. Эксперты представили слушателям программы систему сопровождения и социальной адаптации военнослужащих и их семей.

«Сегодня перед всеми регионами стоит задача обеспечить эффективную интеграцию защитников Отечества в мирную жизнь. Речь идёт как о медицинской и социальной реабилитации, так и о дальнейшем трудоустройстве с учётом компетенций и состояния здоровья. Опыт ямальских коллег и коллег из других субъектов — возможность построить уникальную систему по адаптации ветеранов СВО во всей стране», — отметил полномочный представитель президента, участник программы Артём Жога.

Также участники познакомились с экосистемой развития молодёжных проектов в регионе. На Ямале активно формируются условия для жизни, работы, самореализации молодых людей. Единственное в мире креативное пространство, расположенное на широте полярного круга, — арт-резиденция «Полярис», где развиваются военно-патриотический центр «Воин» и проекты «Движения первых».

«Для нас большая честь принимать участников программы «Время героев», показать уникальную инфраструктуру, которая строится на вечной мерзлоте, поделиться опытом организации работы. Сегодня Ямал держит уверенные позиции по многим социально-экономическим показателям, уверен, что поездка для участников программы окажется полезной, а опыт, полученный здесь, уникальным», — отметил губернатор Дмитрий Артюхов.