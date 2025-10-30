Покушение на Зеленского, Карибский кризис 2.0 и «вспышка решительности» ВС РФ: геополитический прогноз на ноябрь 2025
Ноябрь 2025 года обещает стать временем напряжения, трансформации и переломных событий. Энергия Скорпиона обнажит тайное и заставит государства действовать на пределе. А какие ещё потрясения возможны в ноябре, согласно астрологии?
Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nina Drozdowa, Dmytro Larin, adempercem, © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Ноябрь 2025 года обещает стать одним из самых напряжённых месяцев года — и не только из-за политических событий. Астрологически этот период пройдёт под властью Скорпиона, знака кризисов, власти и глубинных трансформаций. Скопление планет в этом созвездии и ретроградное движение Меркурия сделают первую декаду месяца временем испытаний: вспышки конфликтов, дипломатические кризисы и эмоциональные срывы могут стать нормой. Мир словно входит в зону турбулентности, где выживет лишь тот, кто умеет сохранять хладнокровие.
Ноябрь — время скорпионьей битвы
Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Eskridge
Весь ноябрь пройдёт под мощным влиянием знака зодиака Скорпион, отвечающего за кризисы, смерть и возрождение. С 2 по 11 ноября, по словам астролога Александра Зараева, планетарное напряжение достигнет пика. В эти дни Солнце, Марс и Венера соединятся в Скорпионе, формируя энергетический «вулкан» разрушительных импульсов. Полнолуние 5 ноября станет точкой разрыва: у кого-то это будут конфликты и скандалы, у других — эмоциональные срывы, потери или внезапные перемены власти.
Ретроградный Меркурий в соединении с Марсом усиливает раздражительность, агрессию и сбои в коммуникациях. Государства, политические элиты и армии окажутся в состоянии «информационной турбулентности»: ложь, провокации и искажения фактов станут оружием. Этот период — проверка на зрелость, выдержку и способность действовать хладнокровно в хаосе.
Мировая арена: кризис за океаном и ударная волна по миру
Фото © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts
По прогнозу Зараева, ось напряжения пройдёт через США и Южную Америку: «На политическом фронте ситуация тоже напряжённая: в конце октября — начале ноября может активизироваться кризис в США, схожий с карибским, особенно в контексте конфликтов и давления на Венесуэлу, Кубу и возможных поставок оружия России этим странам». Ретроградный Юпитер тормозит развитие глобальных договорённостей — процессы, которые казались решёнными, начнут откатываться назад. Это время дипломатических тупиков и пересмотра союзов.
В Европе — риск политических сдвигов и протестных волн. Энергия Скорпиона выводит наружу накопленные обиды и коррупционные связи. Многие правительства ощутят шаткость позиций, а в некоторых странах может начаться кадровый кризис на уровне кабинетов министров.
Украина и Восточная Европа: зона максимальной турбулентности
Фото © Shutterstock / FOTODOM /Dmytro Larin
По словам Зараева, первая декада ноября станет взрывоопасной для Украины. Ретроградный Меркурий, соединённый с Марсом, создаёт предпосылки для внутриполитического обострения, дестабилизации и даже возможных военных переворотов. Астролог предупреждает: энергия Скорпиона усиливает риск резких перемен, включая покушения и атаки на символические фигуры власти.
«Для Зеленского это особенно опасный период. Его энергия по знаку зодиака Скорпион и дата рождения (25 января) указывают на возможные попытки покушений, военные перевороты или обострение внутренней нестабильности. В первой декаде ноября его ситуация станет крайне нестабильной, возможны блокировки и социальные потрясения, возможно, он пострадает от военной атаки», — комментирует астролог.
На линии фронта будет высокая активность, особенно в районах Одессы и Николаева. Планетарные аспекты указывают на «вспышку решительности» — вероятно, наступательные действия со стороны российской армии, попытки переломить ход противостояния. В этот период мир будет балансировать между страхом и надеждой, а любые военные решения окажутся судьбоносными.
Энергия выживания и разрушения
Скорпион — знак зодиака, где всё решается через кризис. Его энергия заставляет человечество сбрасывать старую кожу и идти через боль к очищению. Поэтому ноябрь 2025 года станет не просто месяцем конфликтов, а временем глубокой трансформации.
Со слов Александра Зараева, будет расти агрессия, утомление, раздражительность. Возможны техногенные аварии, вспышки заболеваний и скачки психоэмоциональных состояний. Люди почувствуют внутреннее давление, словно «проверку на прочность». Но именно в такие периоды формируется новая система координат.
В общем, ноябрь 2025 года станет не просто месяцем турбулентности, но и точкой, где старое равновесие сломается, уступая место новой энергетике. Скорпион не разрушает ради разрушения — он делает это, чтобы дать миру шанс возродиться. А ранее Life.ru рассказывал, как понять, что на вас порча и что с этим делать.
