Влюблённые россияне могут попасть в осеннюю ловушку, предупредила психолог

Осенний период может стать катализатором для переоценки отношений и последующих расставаний, предупредила психолог Олеся Иневская. По её словам, сокращение светового дня и ухудшение погодных условий провоцируют биохимические изменения в организме: снижается выработка серотонина, что ведёт к общему ухудшению эмоционального фона и повышению раздражительности.

Эксперт отметила, что осень традиционно воспринимается как «сезон завершения», когда природа замирает, а люди склонны к самоанализу и подведению итогов. Это естественным образом направляет внимание на существующие проблемы в отношениях, которые могли маскироваться летней романтикой и отпускной атмосферой.

«Это объяснимо даже с нейробиологической точки зрения: существует эффект контекстно-зависимой памяти, когда возвращение осенней атмосферы автоматически пробуждает прошлые эмоциональные состояния», — подчеркнула собеседница РИА «ФедералПресс».