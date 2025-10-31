Россия и США
31 октября, 09:16

Влюблённые россияне могут попасть в осеннюю ловушку, предупредила психолог

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Осенний период может стать катализатором для переоценки отношений и последующих расставаний, предупредила психолог Олеся Иневская. По её словам, сокращение светового дня и ухудшение погодных условий провоцируют биохимические изменения в организме: снижается выработка серотонина, что ведёт к общему ухудшению эмоционального фона и повышению раздражительности.

Как правильно критиковать, чтобы на вас не обижались и не ненавидели: 3 приёма от психолога
Эксперт отметила, что осень традиционно воспринимается как «сезон завершения», когда природа замирает, а люди склонны к самоанализу и подведению итогов. Это естественным образом направляет внимание на существующие проблемы в отношениях, которые могли маскироваться летней романтикой и отпускной атмосферой.

«Это объяснимо даже с нейробиологической точки зрения: существует эффект контекстно-зависимой памяти, когда возвращение осенней атмосферы автоматически пробуждает прошлые эмоциональные состояния», — подчеркнула собеседница РИА «ФедералПресс».

Никогда не дарите близким и не принимайте от врагов: 8 подарков, которые притягивают несчастье
Ранее психиатр объяснила, какая разница в возрасте будет приемлемой для отношений. Кроме того, Life.ru выяснил, почему мы до сих пор ищем любовь с первого взгляда, хотя её нет. А ещё россиянкам рассказали, какой мужчина будет лучшим мужем, — который просит дочь или сына.

