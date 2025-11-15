Почему маленькие собачки живут дольше больших: 5 причин, о которых говорит наука

Собака мала — век её долог. Все поклонники семейства псовых знают этот факт. Алабай будет радовать вас своим присутствием около 15 лет, ну а померанский шпиц или йоркширский терьер могут дожить до человеческого совершеннолетия — 18. Если малыши выиграют в «генетическую лотерею», то смогут остаться с любимым хозяином и на два десятка лет. Шпиц Снуки, например, дожил до 27 лет. В пересчёте на человеческий возраст это где-то 123 года. Рассказываем, почему маленькие собачки в целом живут дольше больших с научной точки зрения.

Причина 1. Скорость роста

Маленькие собаки — почему они живут так долго? Причины таятся в глубинах молекулярной биологии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anton Pentegov

Большие собаки, например, волкодавы, алабаи, мастифы, сенбернары и другие гиганты, очень активно растут, причём в первые годы жизни. На уровне молекулярной биологии такой рост — бомба замедленного действия. Чем быстрее рост, тем активнее делятся клетки организма. В делении участвуют теломеры, участки ДНК на концах хромосом. Это «защитные колпачки» хромосомы, но при каждом делении они укорачиваются. Когда теломеры становятся совсем маленькими, наступает смерть клетки. А маленькие собачки растут помедленнее, поэтому их ДНК больше защищено от износа буквально на биомолекулярном уровне.

Причина 2. Гормональные различия

Маленькие породы собак живут до 18 или 20 лет при хорошем уходе. Но могут и дольше. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Romanova Anna

Мы уже разрушали мифы и легенды о гормонах в человеческом организме! В случае больших и маленьких собак в игру вступает «прекурсор» гормона роста соматотропина — это инсулиноподобный фактор роста-1 (его ещё называют соматомедин С). В организме маленьких собачек его, конечно же, немного. Поэтому баланс соматотропина остаётся на том уровне, когда замедляются не только процессы роста, но и процессы старения.

А больших собак выводили специально для того, чтобы они вырастали в великанов, поэтому производство ИФР-1 у них налажено в большом количестве и на протяжении всей жизни. Соматомедин С постоянно «тревожит» сигнальные пути, через которые организм понимает, сколько гормона роста производить. В этой ситуации повышается риск заболеваний, например, рака, потому что сигнальные пути просто «в замешательстве» и заставляют расти всё подряд, даже если оно злокачественное.

Причина 3. Грустная и простая математика

Маленькие породы — при отличном уходе можно попасть в Книгу рекордов Гиннесса с тридцатилетней собакой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oksamutnaya

Это действительно математика. В организме маленьких собак клеток в несколько раз меньше, чем в теле гигантов. Статистика и теория вероятностей, по Вентцель: чем меньше клеток, тем меньше шансов, что некоторые из них станут раковыми. С большими собаками всё ровно наоборот. Чем больше клеток в целом, тем больше шансов, что раковые «еретики» среди них не будут уничтожены защитными механизмами организма и организуют свою «секту» — опухоль.

Причина 4. Деятельность селекционеров

Маленькие собаки выводились как милые декоративные компаньоны. Это исключает тяжёлый физический труд. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Если маленьких собачек выводили для того, чтобы они были милыми, дружелюбными и как можно дольше радовали глаз, то больших собак выводили для тяжёлой работы. Охрана жилища, выпас овец, поединки с волками «раз на раз»... Такой образ жизни редко способствует долголетию. Селекционеры действительно постарались: если великанов выводили ещё древние римляне, сами жившие в среднем по 35 лет, то маленькие собачки сначала появились в Китае, а потом должны были играть роль лучших друзей для Софии Доротеи Прусской, Катарины фон Мекленбург, Филиппа Киркорова... Как это часто бывает в собачьей истории, человек виноват. Но это сыграло «на лапку» мелким породам.

Причина 5. Больше тело — больше сил на его содержание

Маленькие породы собак — когда на долгожительство работает сам размер. Но свои минусы тоже есть. Фото © Shutterstock / FOTODOM /Phuttharak

Наконец, маленькие собаки отличаются (внезапно!) небольшими размерами. Минусы маленького тела в том, что при самообороне могут возникнуть трудности. Зато плюсы маленького тела — это экономия ресурсов на его содержание. Если совсем упрощать, то маленькие собачки шагают по жизни лёгким шагом, а крупные породы, те, кого в Риме звали молоссами, буквально разваливаются под весом собственного организма. Большое тело — это нагрузка на сердце, сосуды, опорно-двигательный аппарат. Поэтому большие собаки часто начинают страдать от проблем с позвоночником.