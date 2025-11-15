Создатели передовых бомбовых кассет и взрывателей получили премии Макаровца
Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов
Пресс-служба «Ростеха» сообщила о присуждении премии имени Макаровца российским разработчикам за их вклад в создание специальной продукции. На первом месте оказалась новая бомбовая кассета, разработанная оружейниками. Второе место было присуждено решениям, позволяющим увеличить дальность артиллерийских снарядов, а третье – электронному взрывателю, предназначенному для эффективного поражения дронов.
«Победителем в номинации «За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения» стал авторский коллектив, представивший разработку разовой бомбовой кассеты», — говорится в сообщении «Ростеха».
Московский авиационный институт стал площадкой для проведения торжественного мероприятия, посвящённого вручению важной премии. Учреждённая для стимулирования инноваций, эта награда отмечает заслуги молодых профессионалов и авторских коллективов, внёсших существенный вклад в прогресс в области как оборонных, так и гражданских авиационных технологий. В этом году премия вызвала беспрецедентный интерес: было подано 148 заявок.
Премия носит имя Николая Макаровца, выдающегося учёного-ракетостроителя и Героя России. Его вклад в науку отмечен десятками предложенных технических решений, более чем 300 научными трудами и 140 патентами.
Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Новые русские технологии» в России успешно испытали личное кинетическое орудие для физического уничтожения дронов «Изделие 545». Такое оружие будет доступным по цене в производстве и обеспечит военнослужащим защиту от БПЛА за счёт поражения коммуникационных элементов.
