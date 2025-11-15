Создатели передовых бомбовых кассет и взрывателей получили премии Макаровца

«Победителем в номинации «За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения» стал авторский коллектив, представивший разработку разовой бомбовой кассеты», — говорится в сообщении «Ростеха».

Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Новые русские технологии» в России успешно испытали личное кинетическое орудие для физического уничтожения дронов «Изделие 545». Такое оружие будет доступным по цене в производстве и обеспечит военнослужащим защиту от БПЛА за счёт поражения коммуникационных элементов.