Сделано в России: Пассажирский Ил-114 начал сертификационные лётные испытания на Алтае

В аэропорту Горно-Алтайска проходят финальные проверки нового российского пассажирского самолёта Ил-144-300. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Министерства промышленности и торговли России.

Кадры испытаний самолёта Ил-114-300 на Алтае. Видео © Telegram / Минпромторг России

В Минпромторге подчёркивают, что Ил-144-300 собран исключительно из отечественных деталей, большая часть которых произведена предприятиями «Ростеха». Проектная документация самолета была разработана в цифровом формате, включая трёхмерную модель.

В ходе текущих сертификационных испытаний самолёт совершит перелёт по маршруту Горно-Алтайск – Байконур – Горно-Алтайск.

Напомним, Ил-144-300 – это турбовинтовой самолёт для региональных перевозок, разработанный для обслуживания местных авиалиний. В Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) планируют, что новая модель заменит устаревшие самолёты Ан-24 и аналогичные иностранные воздушные суда, обеспечив российский рынок авиаперевозок отечественной техникой.

Ранее сообщалось, что первый самолёт Sukhoi Superjet 100, произведённый ОАК с применением серийных технологий, успешно выполнил полёт в Комсомольске-на-Амуре. В рамках программы импортозамещения на данном воздушном судне было заменено несколько десятков зарубежных систем и агрегатов. В частности, самолёт получил новейшие отечественные двигатели ПД-8.