Глава «Ростеха» сообщил о планах по созданию широкофюзеляжного самолёта

Он заявил, что к созданию широкофюзеляжного самолёта приступят после завершения работ над двигателем ПД-35. Чемезов пояснил, что разработка начнётся сразу по окончании создания двигателя.

Ранее сообщалось, что первый самолёт Sukhoi Superjet 100, произведённый Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК) с применением серийных технологий, успешно выполнил полёт в Комсомольске-на-Амуре. В рамках программы импортозамещения на данном воздушном судне было заменено несколько десятков зарубежных систем и агрегатов. В частности, самолёт получил новейшие отечественные двигатели ПД-8, разработанные и изготовленные ОАК. Кроме того, изменения затронули конструкцию планера.