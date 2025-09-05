Мессенджер MAX
5 сентября, 18:54

Глава «Ростеха» сообщил о планах по созданию широкофюзеляжного самолёта

Обложка © Telegram / Ростех

Госкорпорация «Ростех» намерена приступить к разработке российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта после завершения создания двигателя ПД-35. Данное заявление сделал глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Он заявил, что к созданию широкофюзеляжного самолёта приступят после завершения работ над двигателем ПД-35. Чемезов пояснил, что разработка начнётся сразу по окончании создания двигателя.

Появилось видео первого полёта полностью российского вертолёта «Ансат» с автопилотом

Ранее сообщалось, что первый самолёт Sukhoi Superjet 100, произведённый Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК) с применением серийных технологий, успешно выполнил полёт в Комсомольске-на-Амуре. В рамках программы импортозамещения на данном воздушном судне было заменено несколько десятков зарубежных систем и агрегатов. В частности, самолёт получил новейшие отечественные двигатели ПД-8, разработанные и изготовленные ОАК. Кроме того, изменения затронули конструкцию планера.

