Появилось видео первого полёта полностью российского вертолёта «Ансат» с автопилотом

Первый полёт многоцелевого вертолёта «Ансат» с российскими двигателями ВК-650В успешно выполнен в Казани. Он поднялся в воздух с территории Казанского вертолётного завода, а продолжительность полёта составила шесть минут. «‎Ростех» опубликовал соответствующее видео.

Видео © «‎Ростех»

«Экипаж в ходе полёта выполнил оценку устойчивости и управляемости вертолёта. Проведена проверка работоспособности оборудования и основных систем», — сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолёты России».

А в «‎Ростехе» пояснили, что в конструкцию винтокрылой машины внесены важные изменения – фюзеляж получил улучшенную аэродинамику за счёт увеличения доли композитных материалов. Разработчики также внедрили новую систему управления в «Ансат». У полностью российского вертолёта появился автопилот, который позволит летать в любое время суток даже сложных метеоусловиях.