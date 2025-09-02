Появилось видео первого полёта полностью российского вертолёта «Ансат» с автопилотом
«Ансат» в Казани. Обложка © VK / Вертолёты России
Первый полёт многоцелевого вертолёта «Ансат» с российскими двигателями ВК-650В успешно выполнен в Казани. Он поднялся в воздух с территории Казанского вертолётного завода, а продолжительность полёта составила шесть минут. «Ростех» опубликовал соответствующее видео.
Видео © «Ростех»
«Экипаж в ходе полёта выполнил оценку устойчивости и управляемости вертолёта. Проведена проверка работоспособности оборудования и основных систем», — сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолёты России».
А в «Ростехе» пояснили, что в конструкцию винтокрылой машины внесены важные изменения – фюзеляж получил улучшенную аэродинамику за счёт увеличения доли композитных материалов. Разработчики также внедрили новую систему управления в «Ансат». У полностью российского вертолёта появился автопилот, который позволит летать в любое время суток даже сложных метеоусловиях.
Напомним, этой весной в Ассоциации вертолётной индустрии России предупреждали об угрозе массового вывода из эксплуатации вертолётов «Ансат» из-за невозможности обеспечить обслуживание двигателей в соответствии с сертификацией и заменить ряд ключевых компонентов. Причиной сложной ситуации стал отказ канадской компании Pratt & Whitney работать с операторами из РФ.