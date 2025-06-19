Первый урожай уже осенью: В КБР вывели новые сорта кукурузы для импортозамещения
В Кабардино-Балкарии учёные вывели новые сорта кукурузы для импортозамещения
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В Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГУ) разрабатывают новые сорта пищевой кукурузы, чтобы снизить зависимость от импорта этой культуры. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Новые гибриды кукурузы, разработанные с использованием современных молекулярно-генетических методов, обещают превзойти текущие российские сорта по урожайности на 10-15%. По словам профессора Анзора Паритова, применение этих технологий значительно ускоряет процесс селекции. Первые результаты испытаний шести новых гибридов будут доступны осенью 2025 года.
Новые сорта, по словам специалистов, будут более устойчивы к неблагоприятным условиям окружающей среды, что позволит увеличить урожайность и уменьшить зависимость от зарубежных поставок.
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