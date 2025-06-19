Первый урожай уже осенью: В КБР вывели новые сорта кукурузы для импортозамещения

В Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГУ) разрабатывают новые сорта пищевой кукурузы, чтобы снизить зависимость от импорта этой культуры. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

А ранее Life.ru сообщал, что цены на молочные продукты в России за год возросли на 24,3%. Больше всего подорожало масло — на 38,5%. Одна упаковка в среднем стоит 270,1 рубля. Также подскочили цены на молоко и сметану.