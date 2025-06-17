Урожай под угрозой: Режим ЧС ввели в восьми районах Кубани из-за засухи

В Краснодарском крае в восьми районах из-за серьёзной засухи объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил на совещании, посвящённом уборке озимых.

«Примерно 45% озимых в хорошем состоянии, 40% — в удовлетворительном, почти 15% — в плохом. Наиболее сложная ситуация с засухой в северной зоне, где сосредоточена почти половина всего озимого клина Кубани. Поэтому в восьми муниципалитетах ввели режим ЧС», — отметил он.

Режим ЧС введён на территории Каневского, Павловского, Ейского, Щербиновского, Староминского, Кущевского, Крыловского районов и Ленинградского округа Краснодарского края. Для поддержки аграриев в период сбора урожая Минсельхоз Кубани создал координационный центр, а на местах будут работать оперативные группы.