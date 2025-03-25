Из-за канадских санкций в России могут перестать летать «Ансаты»

В ближайшие годы российские авиакомпании начнут выводить из эксплуатации вертолёты «Ансат» из-за невозможности организовать сертифицированное обслуживание двигателей и заменить ряд критически важных компонентов. Об этом сообщили в Ассоциации вертолётной индустрии (АВИ).

Как сообщили представители АВИ в беседе с газетой «Известия», уже в следующем году планируется остановить шесть машин, в 2027 году — 11, в 2028 году — три, а в 2029 году — сразу 25 вертолётов. Всего к 2029 году могут быть приземлены 49 «Ансатов». Эти сроки связаны с ожидаемой выработкой ресурса двигателей.

Основная проблема заключается в двигателях PW207K производства канадской Pratt & Whitney, доступ к технической документации которых для российской промышленности закрыт. С 2022 года компания прекратила все контакты с российскими операторами. При этом ни в одной дружественной России стране нет сертифицированных центров обслуживания этих двигателей.

Попытки наладить ремонт на российских предприятиях показали недостаток компетенций и выявили неспособность производить ключевые компоненты. Максимальный ресурс двигателя составляет 3 000 часов, после чего требуется диагностика и ремонт у производителя. Президент «Вяткаавиа» Олег Кочкин отметил, что единственный завод, способный выполнять такой ремонт, находится в США.

Помимо двигателей, в конструкции «Ансата» насчитывается несколько десятков критически важных компонентов, производимых в недружественных странах. Их замена требует либо оригинальных запчастей, либо глубокой модернизации вертолёта под российские аналоги.

В России ведётся разработка импортозамещённой версии «Ансата» с двигателем ВК-650В, получившим сертификат типа в феврале. Однако создание новой модификации вертолёта потребует длительных испытаний и сертификации, сроки завершения которых пока неясны.

Эксперты подчёркивают, что замена двигателей на существующих «Ансатах» без технической документации представляет опасность, а обход санкций для приобретения оригинальных комплектующих крайне затруднён. Дело в том, что двигатели PW207K производились специально под нужды российских вертолётов и многие из использовавшихся при этом технических решений не имеют аналогов в мире.