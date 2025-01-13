США нарастили импорт комплектующих для самолётов из РФ

В ноябре 2024 года Соединённые Штаты Америки (США) увеличили объём закупок комплектующих для самолётов из России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американскую таможню.

Общий размер закупки в ноябре составил 7,6 миллиона долларов, что является рекордом с февраля 2022 года. В сравнении с 2023 годом показатель увеличился в 1,6 раза. За 11 месяцев 2024 года Америка закупила у РФ авиазапчастей на 31,4 миллиона долларов против 30,6 миллиона год назад.

Известно, что чаще всего приобретали шасси и сопутствующие части, элементы самолётов, вертолётов и дронов. На первом месте по авиационному импорту в США оказалась Великобритания (281 миллион долларов), а следом Франция (195 миллионов) и Канада (146 миллионов).