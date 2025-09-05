Первый самолёт Sukhoi Superjet 100, произведённый Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК) с применением серийных технологий, успешно выполнил полёт в Комсомольске-на-Амуре. Летательный аппарат находился в воздухе приблизительно час, сообщили в Ростехе.

Серийный SJ-100 совершил первый полёт в Комсомольске-на-Амуре. Видео © Telegram / Ростех

В рамках программы импортозамещения на данном воздушном судне было заменено несколько десятков зарубежных систем и агрегатов. В частности, самолёт получил новейшие отечественные двигатели ПД-8, разработанные и изготовленные ОАК. Кроме того, изменения затронули конструкцию планера. Это было необходимо для интеграции российских систем, а также для оптимизации производственного цикла и последующего технического обслуживания лайнера.

Модернизированная версия планера импортозамещённого «Суперджета» и технологии его производства ранее прошли процедуру сертификации. Данную работу разработчик самолёта провёл совместно с авиационными властями и Росавиацией. Это дало возможность начать изготовление планеров в соответствии с серийной конструкторской документацией.

Сборка новых воздушных судов осуществляется на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Примечательно, что парк оборудования предприятия был значительно обновлён за счёт отечественных станков и установок. К примеру, теперь стыковка самолётов производится на полностью российском стенде.

В Ростехе уточнили, что процесс сертификации пока продолжается, однако данная машина уже произведена на серийном производстве и имеет целевой облик, планируемый для поставок. Кроме того, в корпорации отметили, что воздушное судно обладает обновлённым, усовершенствованным фюзеляжем, а также десятками новых систем и агрегатов, заменивших иностранные. В настоящее время на различных стадиях производства находится уже 24 серийных лайнера. Это, указали в Ростехе, служит подтверждением того, что Россия была и остаётся авиастроительной державой, обладающей потенциалом для создания современных самолётов как в рамках международной кооперации, так и без участия зарубежных партнёров.