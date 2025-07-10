Второй «Суперджет» с российскими двигателями пролетел через всю страну за 8 часов

Второй российский самолёт SJ-100, успешно прошедший первый полёт на отечественных двигателях ПД-8 в марте, завершил перелёт из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский с промежуточной посадкой в Новосибирске. Об этом сообщила Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в Ростех.

Ещё один «Суперджет» на отечественных двигателях ПД-8 перелетел через страну. Видео © Telegram / ПАО «ОАК»

Ещё один «Суперджет» на отечественных двигателях ПД-8 перелетел через страну. Видео © Telegram / ПАО «ОАК»

«Опытный «Суперджет» с/н 95157 на отечественных двигателях ПД-8 совершил перелёт из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский. Здесь он присоединится к прохождению сертификационных испытаний по программе импортозамещения», — говорится в сообщении.

Экипаж, состоящий из лётчиков-испытателей Леонида Чикунова, Дмитрия Савонина и ведущего инженера по лётным испытаниям Александра Крылова, пилотировал самолёт на протяжении всего маршрута, протяженность которого составила около шести тысяч километров. Перелёт с промежуточной посадкой занял около 8 часов. Судно получило имя Виктора Субботина, первого президента компании «Гражданские самолёты Сухого» (ГСС).

По прибытии в Жуковский борт перевезли в авиационно-технический комплекс «Яковлева» для сертификационных испытаний, в рамках которых специалисты оценят характеристики маршевой силовой установки.