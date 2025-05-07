МС-21, оснащённый российскими системами, совершил беспосадочный перелёт через полстраны

Прототип среднемагистрального самолета МС-21, укомплектованный новейшим российским оборудованием, успешно выполнил беспосадочный перелёт из Иркутска в Жуковский (Московская область). Об этом сообщил «Ростех» в телеграм-канале.

Самолёт М-21 прилетел в Жуковский. Видео © Telegram/ Ростех

«МС-21, созданный ОАК получил российские двигатели ПД-14 производства нашей ОДК, комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, в том числе, вычислители, коммутаторы, навигационные системы и радиосвязное оборудование», — говорится в сообщении.

В дополнение к этому, самолёт оборудован вспомогательными силовыми установками, системами кондиционирования и регулирования давления, разработанными в России. Отечественными специалистами также созданы светотехническое оборудование и пульты управления самолётными системами.