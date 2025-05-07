На Украине сообщили о начале конфискации Канадой российского самолёта «Руслан»
Стефанишина: Канада начала изъятие российского Ан-124 «Руслан» в пользу Украины
Ан-124 «Руслан». Обложка © Wikipedia / Айнур Казымова
Канада обратилась в Высший суд и начала изъятие российского самолёта Ан-124 «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр». Об этом рассказала вице-премьер Украины и министр юстиции Ольга Стефанишина. Воздушное судно не может покинуть Торонто после начала специальной военной операции.
«Подача иска о конфискации самолёта в суд — общий результат кропотливой работы сотрудников Министерства юстиции, МИДа в тесном сотрудничестве с нашими партнёрами. И это прекрасный пример, как международное право работает на практике», — написала она в своих социальных сетях.
Незалежная надеется, что Оттава передаст конфискованное воздушное судно Киеву. По словам Стефанишиной, Ан-124 может пополнить авиапарк Украины вместо уничтоженных в 2022 году во время боевых действий в аэропорту Гостомель самолётов.
Ранее посол России в Оттаве Олег Степанов назвал пиратством арест в Канаде самолёта Ан-124. По его словам, Москва продолжит добиваться возвращения российского воздушного судна. Напомним, что в апреле 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о планах Оттавы передать Киеву конфискованный российский самолёт. В июне канадский премьер Джастин Трюдо подтвердил, что воздушное судно изъято и готовится к отправке. При этом в канадском МИД пояснили, что арест Ан-124 проводится по решению правительства. В ответ Россия выразила протест, объявив демарш дипломату Канады.