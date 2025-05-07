На Украине сообщили о начале конфискации Канадой российского самолёта «Руслан»

Канада обратилась в Высший суд и начала изъятие российского самолёта Ан-124 «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр». Об этом рассказала вице-премьер Украины и министр юстиции Ольга Стефанишина. Воздушное судно не может покинуть Торонто после начала специальной военной операции.

«Подача иска о конфискации самолёта в суд — общий результат кропотливой работы сотрудников Министерства юстиции, МИДа в тесном сотрудничестве с нашими партнёрами. И это прекрасный пример, как международное право работает на практике», — написала она в своих социальных сетях.