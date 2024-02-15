Посол России в Оттаве Степанов назвал пиратством арест в Канаде самолёта Ан-124

Арест в Канаде российского самолёта Ан-124, принадлежащего авиакомпании "Волга-Днепр", является пиратством. Об этом в беседе с корреспондентами РИА "Новости" заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

"Как бы это ни называло Правительство Канады, нет никакой ошибки: незаконный арест российского Ан-124 в Торонто — это угон, кража и пиратство", — заявил Степанов.

Помимо того, дипломат рассказал о дальнейших действиях Министерства иностранных дел России в связи с этой ситуацией. По словам собеседника информагентства, Москва продолжит добиваться возвращения российского воздушного судна.