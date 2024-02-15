Посол России в Оттаве Степанов назвал пиратством арест в Канаде самолёта Ан-124
Арест в Канаде российского самолёта Ан-124, принадлежащего авиакомпании "Волга-Днепр", является пиратством. Об этом в беседе с корреспондентами РИА "Новости" заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.
"Как бы это ни называло Правительство Канады, нет никакой ошибки: незаконный арест российского Ан-124 в Торонто — это угон, кража и пиратство", — заявил Степанов.
Помимо того, дипломат рассказал о дальнейших действиях Министерства иностранных дел России в связи с этой ситуацией. По словам собеседника информагентства, Москва продолжит добиваться возвращения российского воздушного судна.
Стоит отметить, что в августе прошлого года "Волга-Днепр" направила канадским властям уведомление по поводу мирного решения этого спора. Российские бизнесмены сообщили, что авиакомпания инициирует арбитражное разбирательство, если ситуация не будет разрешена за полгода.
Напомним, в апреле 2023 года украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Канада планирует передать Киеву конфискованный российский транспортный самолёт Ан-124. Уже в июне глава Правительства Канады Джастин Трюдо сообщил, что российское воздушное судно конфисковано и его готовят к отправке на Украину. Уточнялось, что Ан-124 будет арестован по распоряжению местного правительства. В ответ МИД России объявил демарш дипломату Канады из-за ситуации с самолётом.