Нерадько: Арестованный в Торонто самолёт Ан-124 вёз гуманитарный груз для Канады
Ан-124. Обложка © Сайт Минобороны РФ
Российский грузовой самолёт Ан-124 "Руслан" авиакомпании "Волга-Днепр", который был арестован в Торонто в прошлом году, вёз гуманитарный груз по просьбе канадских властей. Об этом сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.
"Самолёт "Волги-Днепр", самый большой грузовой самолёт в мире, который привёз в Канаду гуманитарный груз по просьбе Правительства Канады, был задержан в аэропорту Торонто и до сих пор, уже больше года, находится под арестом в аэропорту Канады", — рассказал он на сессии в рамках саммита Россия – Африка.
Как уже рассказывал Лайф, в апреле украинский премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о планах Канады передать конфискованный российский транспортный самолёт Ан-124 "Руслан" Киеву. 10 июня премьер страны Джастин Трюдо заявил о конфискации борта для передачи Незалежной. Уточнялось, что Ан-124 будет арестован по распоряжению местного правительства. В ответ МИД России объявил демарш дипломату Канады из-за ситуации с самолётом Ан-124.