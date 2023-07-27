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27 июля, 08:14

Нерадько: Арестованный в Торонто самолёт Ан-124 вёз гуманитарный груз для Канады

<p>Ан-124. Обложка © Сайт <a href="https://structure.mil.ru/structure/forces/air/weapons/aviation/more.htm?id=10332896@morfMilitaryModel" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны РФ</a> </p>

Ан-124. Обложка © Сайт Минобороны РФ

Российский грузовой самолёт Ан-124 "Руслан" авиакомпании "Волга-Днепр", который был арестован в Торонто в прошлом году, вёз гуманитарный груз по просьбе канадских властей. Об этом сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

"Самолёт "Волги-Днепр", самый большой грузовой самолёт в мире, который привёз в Канаду гуманитарный груз по просьбе Правительства Канады, был задержан в аэропорту Торонто и до сих пор, уже больше года, находится под арестом в аэропорту Канады", — рассказал он на сессии в рамках саммита Россия – Африка.

МИД России предупредил Канаду об "ответных мерах" в случае конфискации Ан-124

МИД России предупредил Канаду об "ответных мерах" в случае конфискации Ан-124

Как уже рассказывал Лайф, в апреле украинский премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о планах Канады передать конфискованный российский транспортный самолёт Ан-124 "Руслан" Киеву. 10 июня премьер страны Джастин Трюдо заявил о конфискации борта для передачи Незалежной. Уточнялось, что Ан-124 будет арестован по распоряжению местного правительства. В ответ МИД России объявил демарш дипломату Канады из-за ситуации с самолётом Ан-124.

Николь Вербер
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