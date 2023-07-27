Нерадько: Арестованный в Торонто самолёт Ан-124 вёз гуманитарный груз для Канады

Российский грузовой самолёт Ан-124 "Руслан" авиакомпании "Волга-Днепр", который был арестован в Торонто в прошлом году, вёз гуманитарный груз по просьбе канадских властей. Об этом сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

"Самолёт "Волги-Днепр", самый большой грузовой самолёт в мире, который привёз в Канаду гуманитарный груз по просьбе Правительства Канады, был задержан в аэропорту Торонто и до сих пор, уже больше года, находится под арестом в аэропорту Канады", — рассказал он на сессии в рамках саммита Россия – Африка.