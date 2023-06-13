МИД России предупредил Канаду об "ответных мерах" в случае конфискации Ан-124
Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае конфискации Канадой российского самолёта Ан-124, который удерживается в Торонто. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ. В ведомстве предупредили, что такое решение будет иметь серьёзные последствия для отношений двух стран, которые и так балансируют на грани разрыва по вине официальной Оттавы.
"Попытки прикрыть местными судебными процедурами эту незаконную и постыдную акцию не придадут ей даже видимости легитимности. Оставляем за собой право на ответные меры, руководствуясь принципом взаимности", — сказано в комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой.
Напомним, в апреле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Канада планирует передать Киеву конфискованный Ан-124. 10 июня премьер Канады Джастин Трюдо объявил о конфискации российского самолёта для передачи Киеву.
Shutterstock