МИД РФ объявил демарш дипломату Канады из-за ситуации с самолётом Ан-124
Заместителя главы дипмиссии Канады Брайана Эбеля вызвали в МИД РФ, там ему объявили демарш из-за намерения Оттавы конфисковать российский грузовой самолёт Ан-124, принадлежащий компании "Волга-Днепр". Во внешнеполитическом ведомстве назвали действия Канады циничным воровством и попыткой неприкрытого грабежа.
"Российская сторона расценивает подобный шаг, предпринятый, как было заявлено премьер-министром Джастином Трюдо, с целью передать борт режиму в Киеве, как циничное воровство. Речь идёт о попытке неприкрытого грабежа с присвоением уникального воздушного судна, выполнявшего гуманитарный рейс в Торонто по заказу канадских властей для доставки антиковидных препаратов и подло взятого в заложники", — говорится в заявлении МИД РФ.
Канаду предупредили, что этот шаг будет иметь самые серьёзные последствия для двусторонних отношений, которые и так "находятся на грани обрушения".
Напомним, в апреле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Канада планирует передать Киеву конфискованный российский транспортный самолёт Ан-124 "Руслан". 10 июня премьер Канады Джастин Трюдо объявил о конфискации борта для передачи Киеву. Удерживаемый Канадой Ан-124 будет арестован по распоряжению правительства страны.
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