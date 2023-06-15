МИД РФ объявил демарш дипломату Канады из-за ситуации с самолётом Ан-124

Заместителя главы дипмиссии Канады Брайана Эбеля вызвали в МИД РФ, там ему объявили демарш из-за намерения Оттавы конфисковать российский грузовой самолёт Ан-124, принадлежащий компании "Волга-Днепр". Во внешнеполитическом ведомстве назвали действия Канады циничным воровством и попыткой неприкрытого грабежа.

"Российская сторона расценивает подобный шаг, предпринятый, как было заявлено премьер-министром Джастином Трюдо, с целью передать борт режиму в Киеве, как циничное воровство. Речь идёт о попытке неприкрытого грабежа с присвоением уникального воздушного судна, выполнявшего гуманитарный рейс в Торонто по заказу канадских властей для доставки антиковидных препаратов и подло взятого в заложники", — говорится в заявлении МИД РФ.