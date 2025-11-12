6 женщин, которые изменили всё после 45: начали карьеру после и добились рекордных высот

Женщины в истории, женщины в искусстве, женщины в науке... О них за прошедшие сотни лет так мало было написано, и только сейчас мы стали это «навёрстывать». Неудивительно, что у некоторых появляется ощущение, будто бы в XXI веке весь мир под каблуком у прекрасного пола, а мужчиной быть невыгодно... Но речь сейчас не о сексизме и противнике его, феминизме. Давайте просто вспомним достижения легендарных женщин, российских и не очень. Они — в материале.

Елена Вентцель — создала учебник по теории вероятности, а в 55 стала писателем

Елена Вентцель — одна из тех самых, невероятно редких личностей. Женщина в математике. Фото © Wikipedia / И. Грекова

Математика — брутальная наука. Особенно если она высшая. А теория вероятностей — это вообще «аут». Только лучшие из нас понимают «тервер». На весь земной шар, наверное, и миллиона не наберётся. И среди этого «счастливого миллиона» была Елена Вентцель. Она посвятила жизнь математике и тому, чтобы больше людей смогли постичь теорию вероятностей. Её отец, Сергей Фёдорович Долгинцев, считал, что высшая математика проще, чем элементарная, и начал учить дочь именно высшей с 7 лет. Дополнительная мотивация для всех, кто с первого раза не сдал «матан». Всё это привело к тому, что в 1945 году Елена Вентцель написала самый понятный в мире на тот момент учебник по теории вероятностей.

Тогда гениальной учёной было всего 38 лет. Но на достигнутом она не остановилась. В 1962 году, когда ей было 46, Вентцель стала писателем. Под псевдонимом Ирина Грекова она опубликовала 12 художественных произведений. И стала очень известной на этом поприще! Рассказ «Дамский мастер» в 1963 году попал в легендарный журнал «Новый мир». А роман «Свежо предание» был опубликован за океаном, потому что Вентцель писала там об антисемитизме. Но всё равно в 1995 году его уже прочитали все, кто мог и хотел. Кстати, псевдоним Ирина Грекова Елена Сергеевна взяла в честь переменной «игрек». Мы простились с этой невероятной женщиной в 2002 году, на момент смерти ей было 95 лет.

Савранна Ербанова — решала, каким будет Улан-Удэ, даже после ГУЛАГа

Савранна Ербанова — легендарный государственный деятель Бурятии. Её не смог остановить даже ГУЛАГ. Фото © journals.bsu.ru / Бурятский государственный университет

Савранну Яковлевну Ербанову действительно не смог остановить даже ГУЛАГ. В Республике Бурятия, особенно в городе Улан-Удэ, у неё статус даже не легендарный — он куда выше! Столицы республики в нынешнем виде не было бы без Савранны Яковлевны. Она родилась в семье бедняка в улусе Жалгай в 1903 году. Поэтому в стране социалистов-большевиков для неё все пути были открыты. В 1920 году Савранна одной из первых вступила в комсомол. Уже в 1922 году она училась экономике в Иркутском государственном университете. Высшее образование она получала до 1932 года и по окончании сразу же была направлена работать в Госплан Бурят-Монгольской АССР.

Савранна Ербанова и её коллеги в республике построили: локомотиворемонтный завод, мясокомбинат, стеклозавод, механолитейный, кирпичный и цементный заводы, типографию, гостиницу, дом специалистов, дом связи, здание почтамта, железнодорожный вокзал, железную дорогу «Улан-Удэ – Наушки». А потом девушку, как «жену врага народа», упекли в ГУЛАГ. Она находилась там с 1937-го по 1946 годы. После 1946-го её, как бывшую заключённую, и близко не подпускали ни к Улан-Удэ, ни к работе в Госплане. Но в 1955 году Сарванна Яковлевна добилась справедливости через Москву. Её мужа, Михея Ербанова, расстрелянного в 1937 году, признали невиновным. И в 52 года Сарванна вернулась туда, где было её место, — в Госплан Бурятии.

Дарья Донцова — стала писателем в 47 лет

Дарья Донцова в представлении не нуждается. Её детективами в нулевые зачитывались все. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Дарья Донцова — это псевдоним Агриппины Аркадьевны Донцовой (в девичестве Васильевой). Теперь всем понятно, кто такая Даша Васильева и почему она меняет профессию! В детстве несколько лет будущая «русская Агата Кристи» жила в одном из бараков на улице Скаковой, зато потом окончила факультет журналистики МГУ и работала переводчиком при посольствах. Например, в Алеппо. Затем преподавала немецкий и французский язык. А в 1997 году Агриппину Аркадьевну «подкараулил» рак молочной железы. Несмотря на то что на дворе были девяностые, болезнь удалось вылечить! А Дарья Донцова опубликовала в 1999 году первый роман «Крутые наследнички». И стала той самой шикарной женщиной-писателем в жанре иронического детектива, обожательницей мопсов и автомобилей марки «Пежо». Признайтесь, вы тоже зачитывались её романами?

Элизабет Джолли — опубликовала первую книгу в 53

Элизабет Джолли тоже стала писателем. Она переехала из Великобритании в Австралию за новой жизнью и получила то, что хотела. Фото © Wikipedia / perththeatre.com.au

Элизабет Джолли стала одним из самых известных писателей в Австралии! Её родной город — английский Бирмингем. И профессию она, на самом деле, поменяла кардинально, потому что в Британии работала медсестрой. А в конце 1950-х переехала в Австралию и стала трудиться там над карьерой писателя. Первую книгу опубликовали, когда Элизабет было 53 года, это 1976-й. Джолли написала пятнадцать романов, в которых исследовала тему одиночества. Среди них была автобиографическая трилогия. Для литературы Австралии она стала проводником в будущее, когда начала преподавать писательство в Университете имени Кёртена.

Джуди Денч — стала всемирно известной актрисой в 50

А Джуди Денч после 50 стала актрисой! Причём всемирно известной. Фото © ТАСС / ZUMA / Kay Blake

Джуди Денч сначала связывала свою жизнь с театром. Первый профессиональный спектакль состоялся в 1957 году, она играла Офелию в постановке «Гамлет». А в 1961 году актриса поступила в Королевский Шекспировский театр. Уже звучит как успех, но всемирную славу Джуди Денч принесло кино в середине девяностых годов. Тогда она сыграла босса Джеймса Бонда. После 45 лет и при смене профессии на смежную Бенч добилась рекордного успеха. В 1999 году актриса получила «Оскар». А сейчас ей 90 лет.

Бабушка Мозес — начала карьеру художницы в 78

Бабушка Мозес — это легенда «сельской» Америки. В 78 она стала художником. Фото © Wikipedia / Clara Sipprell

Анна Мэри Мозес прожила 101 год. Она родилась в 1860-м, а покинула наш мир в 1961-м. С такой большой жизнью можно перепробовать много профессий. Именно это Бабушка Мозес и сделала — в 78 лет она стала художницей. Её стиль принято называть примитивизмом, но мы бы назвали его скорее авангардным в той же степени, в какой авангардом является творчество Нико Пиросмани. А если отойти от картин Бабушки Мозес подальше, можно случайно увидеть стиль Питера Брейгеля. При этом всю жизнь Анна Мэри была простой фермершей, а через свою первую профессию построила уникальное видение мира, отражённое впоследствии в картинах.