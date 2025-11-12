«Просыпается озорной павиан»: Нарколог назвал причину появления «маленького» Диброва из его ширинки

Поведение телеведущего Дмитрия Диброва на скандальном видео могло быть спровоцировано алкогольным опьянением. Такую версию озвучил нарколог-психиатр Василий Шуров. Специалист пояснил, что спиртное блокирует мозговые центры, ответственные за контроль поведения.

«Алкоголь блокирует центры поведения, и вот, кому чего не хватало... Просыпается озорной павиан с желанием обнажаться», — заявил Шуров Аиф. Эксперт также связал употребление алкоголя с размыванием культурных ограничений, что приводит к высвобождению примитивных импульсов.

Таким образом, по мнению врача, неадекватные действия человека на записи могут быть прямым следствием воздействия алкоголя, который значительно снижает способность к самоконтролю и критической оценке своих поступков.

Как уже писал Life.ru, мужчина, похожий на Дмитрия Диброва, был замечен в Подмосковье с неприкрытым половым органом. Компрометирующее видео с полуобнажённым ведущим, снятое летом, оказалось в Сети с задержкой. В кругах поклонников считают, что причина такой откровенности — тяжёлый развод: жена Полина ушла от Диброва к его другу. Депутат Милонов отреагировал жёстко, поставив под сомнение адекватность ведущего и призвав к его увольнению с федерального канала.