Мужчина, похожий на Диброва, разгуливал по Подмосковью с голым причиндалом
Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева
Мужчина, похожий на Дмитрия Диброва, был замечен в Подмосковье с неприкрытыми половыми органами. Об этом сообщает SHOT.
Мужчина, похожий на Диброва, разгуливал по Подмосковью с голым причиндалом. Видео © SHOT
По информации Telegram-канала, сам инцидент произошёл ещё летом, но видео появилось в Сети только сейчас.
Ранее после развода Дмитрия и Полины Дибровых в СМИ появились слухи о том, что телеведущий якобы намерен лишить бывшую супругу права пользоваться его фамилией. Однако адвокат опроверг эти домыслы, сославшись на разговор с самим шоуменом. Дибров назвал подобные заявления «хайпом от псевдоюристов» и подчеркнул, что не имеет претензий к Полине. Более того, телеведущий заявил, что будет рад, если созданный ею женский клуб под фамилией Дибровой будет процветать.
