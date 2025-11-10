Мужчина, похожий на Диброва, разгуливал по Подмосковью с голым причиндалом

Ранее после развода Дмитрия и Полины Дибровых в СМИ появились слухи о том, что телеведущий якобы намерен лишить бывшую супругу права пользоваться его фамилией. Однако адвокат опроверг эти домыслы, сославшись на разговор с самим шоуменом. Дибров назвал подобные заявления «хайпом от псевдоюристов» и подчеркнул, что не имеет претензий к Полине. Более того, телеведущий заявил, что будет рад, если созданный ею женский клуб под фамилией Дибровой будет процветать.