Благородный Дмитрий Дибров разрешил бывшей жене использовать его фамилию

Известный телеведущий Дмитрий Дибров, который, как писали СМИ, хочет отобрать свою фамилию у изменившей ему экс-супруги Полины, заверил, что не станет опускаться до подобных вещей. Об этом Life.ru рассказал адвокат Александр Добровинский после общения с самим Дибровым.

«Все спекуляции вокруг фамилии «Дибров» имеют под собой исключительно характер хайпа, исходящий от псевдоюристов, выгнанных из дела», — сказал мне в телефонной беседе сегодня Дмитрий Дибров. Мало того, Дмитрий будет только счастлив, если клуб, носящий фамилию Дибровой, будет процветать», — пояснил он.

По словам адвоката, Дибров будет только рад, если женский клуб, созданный его бывшей женой и носящий его фамилию, будет процветать.

Ранее сообщалось, что телеведущий Дмитрий Дибров намерен защитить свою репутацию после скандального развода и для этого хочет запретить изменившей ему экс-супруге Полине носить его фамилию. Законодательно такой запрет невозможен, но Дибров якобы готов заплатить высокие отступные бывшей супруге. Брак распался, когда Полина изменила телеведущему и сбежала от него к мужу подруги, причинив последней тоже сильную боль. Во время бракоразводного процесса Дмитрий Дибров ни разу плохо не высказался о бывшей возлюбленной и вообще особо не делал публичных заявлений. Полина Диброва, напротив, опустилась до грязных высказываний в сторону жены нового избранника, которая осталась одна с шестью детьми.