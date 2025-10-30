Дибров хочет запретить бывшей жене использовать свою фамилию

Телеведущий Дмитрий Дибров намерен защитить свою репутацию после скандального развода и для этого хочет запретить Полине Дибровой носить свою фамилию. Условия, при которых она может отказаться от фамилии мужа, обозначил адвокат шоумена Александр Добровинский.

«Я намерен увидеться с адвокатом, который специализируется на авторском праве. Я хотел бы защитить фамилию, которая не мною изобретена… Дибров — это синоним постоянного поиска в области публицистики, журналистики, мультимедийных сфер. Оно не должно быть символом провинциального адюльтера. Незачем, не нужно», — пояснил Дибров.

Адвокат Добровинский, участвовавший в бракоразводном процессе, в разговоре со «СтарХитом» пояснил, что законодательство не позволяет лишить бывшую супругу фамилии, полученной в браке. По его мнению, Дибров в своём заявлении имел в виду не прямое лишение, а возможность договорённости.

Юрист отметил, что единственным законным способом является материальная компенсация, которую мужчина может предложить бывшей жене за возврат к девичьей фамилии или принятие фамилии нового мужа. Добровинский добавил, что в его практике уже был прецедент, когда бывшая супруга известного продюсера согласилась на такие условия.