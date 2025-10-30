Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 11:52

Дибров хочет запретить бывшей жене использовать свою фамилию

Полина и Дмитрий Дибровы. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Полина и Дмитрий Дибровы. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Телеведущий Дмитрий Дибров намерен защитить свою репутацию после скандального развода и для этого хочет запретить Полине Дибровой носить свою фамилию. Условия, при которых она может отказаться от фамилии мужа, обозначил адвокат шоумена Александр Добровинский.

«Я намерен увидеться с адвокатом, который специализируется на авторском праве. Я хотел бы защитить фамилию, которая не мною изобретена… Дибров — это синоним постоянного поиска в области публицистики, журналистики, мультимедийных сфер. Оно не должно быть символом провинциального адюльтера. Незачем, не нужно», пояснил Дибров.

Адвокат Добровинский, участвовавший в бракоразводном процессе, в разговоре со «СтарХитом» пояснил, что законодательство не позволяет лишить бывшую супругу фамилии, полученной в браке. По его мнению, Дибров в своём заявлении имел в виду не прямое лишение, а возможность договорённости.

Юрист отметил, что единственным законным способом является материальная компенсация, которую мужчина может предложить бывшей жене за возврат к девичьей фамилии или принятие фамилии нового мужа. Добровинский добавил, что в его практике уже был прецедент, когда бывшая супруга известного продюсера согласилась на такие условия.

«Нужна забота, а не секс»: Анита Цой ищет для Дмитрия Диброва зрелую кореянку
«Нужна забота, а не секс»: Анита Цой ищет для Дмитрия Диброва зрелую кореянку

Напомним, Дмитрий Дибров после 16 лет брака подал на развод с супругой Полиной, которая начала встречаться с предпринимателем Романом Товстиком, также оставившим свою семью. Суд постановил, что их несовершеннолетние дети останутся жить с матерью, возложив на Диброва обязанность по выплате алиментов на их содержание. Сама Полина уже похвасталась переездом в новый особняк, где она планирует начать жизнь с чистого листа.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дмитрий Дибров
  • Полина Диброва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar