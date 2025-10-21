Любовное гнёздышко: Полина Диброва переехала в новый особняк после развода
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinadibrova
Модель Полина Диброва объявила о начале новой жизни, показав в соцсетях свой новый особняк. Как она сообщила, переезд стал для неё способом начать всё «с чистого листа» после расставания с мужем Дмитрием Дибровым.
Фотография Полины Дибровой из нового дома. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinadibrova
«Новый дом, новая жизнь», — написала модель в своём блоге, дополнительно отметив, что осеннюю хандра помог преодолеть неожиданный букет цветов.
Напомним, что Дмитрий Дибров развёлся со своей женой Полиной, прожив в браке 16 лет. Супруга ушла от него к миллиардеру Роману Товстику, который ради неё бросил жену Елену. При этом суд постановил, что дети Дибровых должны остаться жить с мамой, а отец будет заботиться об их содержании.
