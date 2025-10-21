Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 13:31

Любовное гнёздышко: Полина Диброва переехала в новый особняк после развода

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinadibrova

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinadibrova

Модель Полина Диброва объявила о начале новой жизни, показав в соцсетях свой новый особняк. Как она сообщила, переезд стал для неё способом начать всё «с чистого листа» после расставания с мужем Дмитрием Дибровым.

Фотография Полины Дибровой из нового дома. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinadibrova

Фотография Полины Дибровой из нового дома. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinadibrova

«Новый дом, новая жизнь», — написала модель в своём блоге, дополнительно отметив, что осеннюю хандра помог преодолеть неожиданный букет цветов.

Ещё неизвестно, кому повезло: После развода гонорары Диброва выросли втрое
Ещё неизвестно, кому повезло: После развода гонорары Диброва выросли втрое

Напомним, что Дмитрий Дибров развёлся со своей женой Полиной, прожив в браке 16 лет. Супруга ушла от него к миллиардеру Роману Товстику, который ради неё бросил жену Елену. При этом суд постановил, что дети Дибровых должны остаться жить с мамой, а отец будет заботиться об их содержании.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Дмитрий Дибров
  • Полина Диброва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar