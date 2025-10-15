Ещё неизвестно, кому повезло: После развода гонорары Диброва выросли втрое

15 октября 2025 года проходят съёмки новых выпусков шоу «Кто хочет стать миллионером». Кресло ведущего займёт маэстро Дмитрий Дибров, гонорары которого стали в три раза больше после развода с женой Полиной. Об этом сообщает Kp.ru.

Почта Диброва сейчас ломится от предложений провести частное мероприятие или сняться в рекламе. Как выяснили в одном из агентств по организации праздников, те, кто успеет заранее забронировать ведущего для новогоднего корпоратива, должны готовить 3 миллиона рублей. В прошлом году телеведущий брал всего один.

Сам Дибров, по словам организаторов, не прочь брать частные заказы, но осторожно подходит к рекламным контрактам — его нужно суметь заинтересовать.