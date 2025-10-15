Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 09:40

Ещё неизвестно, кому повезло: После развода гонорары Диброва выросли втрое

Дмитрий Дибров. Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева

Дмитрий Дибров. Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева

15 октября 2025 года проходят съёмки новых выпусков шоу «Кто хочет стать миллионером». Кресло ведущего займёт маэстро Дмитрий Дибров, гонорары которого стали в три раза больше после развода с женой Полиной. Об этом сообщает Kp.ru.

Почта Диброва сейчас ломится от предложений провести частное мероприятие или сняться в рекламе. Как выяснили в одном из агентств по организации праздников, те, кто успеет заранее забронировать ведущего для новогоднего корпоратива, должны готовить 3 миллиона рублей. В прошлом году телеведущий брал всего один.

Сам Дибров, по словам организаторов, не прочь брать частные заказы, но осторожно подходит к рекламным контрактам — его нужно суметь заинтересовать.

«Так быстро?»: Бывшую жену Диброва заподозрили в беременности
«Так быстро?»: Бывшую жену Диброва заподозрили в беременности

Напомним, что Дмитрий Дибров развёлся со своей женой Полиной, прожив в браке 16 лет. Супруга ушла от него к миллиардеру Роману Товстику, который ради неё бросил жену Елену. При этом суд постановил, что дети Дибровых должны остаться жить с мамой, а отец будет заботиться об их содержании.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дмитрий Дибров
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar