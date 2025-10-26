Сектор Газа
26 октября, 14:03

«Нужна забота, а не секс»: Анита Цой ищет для Дмитрия Диброва зрелую кореянку

Певица Анита Цой ищет для Дмитрия Диброва жену из Кореи

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anitatsoy, 1dbrov

Певица Анита Цой взяла на себя ответственность по поиску новой спутницы жизни для телеведущего Дмитрия Диброва после его развода. Об этом народная артистка России рассказала в интервью НТВ, комментируя личную жизнь знаменитости.

Цой призналась, что Дибров просил познакомить его с кореянкой, рассчитывая на долгий и счастливый брак. Она отметила, что телеведущему сейчас нужна не молодая девушка, а зрелая женщина, способная обеспечить заботу и уход.

«На меня возложена серьёзная ответственность. Это без шуток. Обязанность познакомить с кореянкой, которая полюбит Диму Диброва и создаст ему уют», — сказала певица.

Дибров проявлял интерес к 28-летней блогерке из Кореи и 42-летней телеведущей Марине Ким, но обе отказались от скоропалительного брака. При этом бывшая супруга телеведущего Полина, с которой они сохранили дружеские отношения, успокоила общественность, заявив, что дети свободно перемещаются между домами родителей.

Любовное гнёздышко: Полина Диброва переехала в новый особняк после развода

Напомним, телеведущий Дмитрий Дибров расторг брак с супругой Полиной после 16 лет совместной жизни. Его бывшая супруга начала отношения с бизнесменом Романом Товстиком, который также оставил свою семью. По решению суда, несовершеннолетние дети остались проживать с матерью, а за Дибровым были закреплены алиментные обязательства по их содержанию.

