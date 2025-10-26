«Нужна забота, а не секс»: Анита Цой ищет для Дмитрия Диброва зрелую кореянку

Певица Анита Цой взяла на себя ответственность по поиску новой спутницы жизни для телеведущего Дмитрия Диброва после его развода. Об этом народная артистка России рассказала в интервью НТВ, комментируя личную жизнь знаменитости.

Цой призналась, что Дибров просил познакомить его с кореянкой, рассчитывая на долгий и счастливый брак. Она отметила, что телеведущему сейчас нужна не молодая девушка, а зрелая женщина, способная обеспечить заботу и уход.

«На меня возложена серьёзная ответственность. Это без шуток. Обязанность познакомить с кореянкой, которая полюбит Диму Диброва и создаст ему уют», — сказала певица.

Дибров проявлял интерес к 28-летней блогерке из Кореи и 42-летней телеведущей Марине Ким, но обе отказались от скоропалительного брака. При этом бывшая супруга телеведущего Полина, с которой они сохранили дружеские отношения, успокоила общественность, заявив, что дети свободно перемещаются между домами родителей.