Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 10:53

Полина Диброва высмеяла бывшего мужа после его высказываний о Романе Товстике

Обложка © Telegram / ПОЛИНА ДИБРОВА

Обложка © Telegram / ПОЛИНА ДИБРОВА

Полина Диброва в ироничной форме ответила экс-супругу Дмитрию Диброву, опубликовав фото с лысеющим жителем Африки и намекнув на своего нынешнего возлюбленного. Опубликовала она его в своём Telegram-канале.

Телеведущий Дмитрий Дибров недавно прошёлся по новому избраннику бывшей жены, миллиардеру Роману Товстику. Он заявил, что тот может «облысеть как фасоль» и даже «увести жену», но всё равно останется в его тени. Полина не оставила выпад без внимания и ответила с юмором — прямо из Африки, где отдыхает с детьми. Она выложила фото с лысеющим мужчиной по имени Макс и сделала саркастическое замечание о своём вкусе.

«Утро началось с сафари. Как думаете, сколько у Макса детей? Ммм, моя любимая прическа!» — пошутила Полина.

Любовное гнёздышко: Полина Диброва переехала в новый особняк после развода
Любовное гнёздышко: Полина Диброва переехала в новый особняк после развода

Ранее после развода Дмитрия и Полины Дибровых в СМИ появились слухи о том, что телеведущий якобы намерен лишить бывшую супругу права пользоваться его фамилией. Однако адвокат опроверг эти домыслы, сославшись на разговор с самим шоуменом. Дибров назвал подобные заявления «хайпом от псевдоюристов» и подчеркнул, что не имеет претензий к Полине. Более того, телеведущий заявил, что будет рад, если созданный ею женский клуб под фамилией Дибровой будет процветать.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дмитрий Дибров
  • Полина Диброва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar