Полина Диброва высмеяла бывшего мужа после его высказываний о Романе Товстике

Полина Диброва в ироничной форме ответила экс-супругу Дмитрию Диброву, опубликовав фото с лысеющим жителем Африки и намекнув на своего нынешнего возлюбленного. Опубликовала она его в своём Telegram-канале.

Телеведущий Дмитрий Дибров недавно прошёлся по новому избраннику бывшей жены, миллиардеру Роману Товстику. Он заявил, что тот может «облысеть как фасоль» и даже «увести жену», но всё равно останется в его тени. Полина не оставила выпад без внимания и ответила с юмором — прямо из Африки, где отдыхает с детьми. Она выложила фото с лысеющим мужчиной по имени Макс и сделала саркастическое замечание о своём вкусе.

«Утро началось с сафари. Как думаете, сколько у Макса детей? Ммм, моя любимая прическа!» — пошутила Полина.

Ранее после развода Дмитрия и Полины Дибровых в СМИ появились слухи о том, что телеведущий якобы намерен лишить бывшую супругу права пользоваться его фамилией. Однако адвокат опроверг эти домыслы, сославшись на разговор с самим шоуменом. Дибров назвал подобные заявления «хайпом от псевдоюристов» и подчеркнул, что не имеет претензий к Полине. Более того, телеведущий заявил, что будет рад, если созданный ею женский клуб под фамилией Дибровой будет процветать.