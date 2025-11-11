Эскортница Полина Vogue подтвердила появление Диброва с торчащим из ширинки пенисом

Эскортница Полина Vogue стала свидетельницей неловкого инцидента с ведущим Дмитрием Дибровым, который выпрыгнул из машины с неприкрытым половым органом. Об этом она рассказала в комментарии для Life.ru.

По её словам, Дибров выскочил из автомобиля возле некоего заведения, забыв привести себя в порядок. Ей показалось, что ведущий был в компании малолетней девушки, личности которой она не знает. Полина Vogue предположила, что пара развлекалась в салоне автомобиля оральными ласками и из-за спешки Дмитрий не успел застегнуть ширинку.

«Я видела выход Диброва из машины — с членом, просто выпрыгивающим из ширинки. Мне вообще показалось, что он был с малолетней девушкой. Я, правда, не знаю, кто это», — заявила Полина Vogue.

Я думаю, Дмитрий любитель каких-то экстравагантных вечеринок сексуального характера. Но что это за место было, куда они приехали, — не в курсе. В общих кругах я такой информации не слышала. Но это было очень забавно, и, конечно, мне кажется, тут надо более внимательно следить за своим членом. Эскортница Полина Vogue

Как уже писал Life.ru, мужчина, похожий на Дмитрия Диброва, был замечен в Подмосковье с неприкрытым половым органом. Видео с полуголым ведущим, снятое ещё летом, утекло в Интернет только сейчас. Поклонники предполагают, что такая откровенность — реакция на тяжёлый развод: жена Полина ушла от ведущего к его другу, оставив троих детей. Депутат Виталий Милонов отреагировал резко, заявив, что если запись не фейк, то Диброва необходимо отправить на лечение и уволить с федеральных каналов.