«Достал и крутит»: Дибров продаёт «Полину» и перезапустил жизнь с новыми красотками

Эпатаж Диброва: шокирующее поведение с молодой красоткой

В Сети появились кадры, как мужчина, похожий на Диброва, приехал на какую-то столичную вечеринку с молодой спутницей. Он первым вылез из салона автомобиля с расстёгнутыми брюками, шокируя случайных свидетелей своим «достоинством».

Пикантное видео уже стало вирусным и размножается в соцсетях и телеграм-каналах с дикой скоростью. В Сети теперь гадают, кто же новая и молодая избранница Диброва, с которой он так откровенно разогревался перед клубом. По одной из версий, пара приехала на закрытую вечеринку с особой программой, куда входной билет стоит 160 тысяч рублей на персону. Злые языки говорят, что в столичном тематическом сообществе пару Дибровых знают хорошо.

Особняк «Полина» на продажу: Дибров избавляется от памяти о бывшей жене

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы развелись в сентябре после 16 лет совместной жизни. Поводом якобы стала измена жены и её уход к любовнику — другу семьи бизнесмену Роману Товстику. Процесс широко освещался в СМИ и, как оказалось, был травматичным для всех участников процесса — разрушена семья не только Дибровых, но и Товстиков.

В итоге Полина сняла дом по соседству с особняком, построенным для неё мужем. Брошенная ею вилла «Полина» находится в деревне Лапино в Одинцовском районе. Недвижимость площадью 1200 квадратов с бассейном, каминным залом, роялем и прочими прелестями богатой жизни.















Похоже, Дмитрий Дибров не захотел подобного соседства и решил продать, как он сам его называл, «Барби-хаус». Появившийся на сайтах по продаже недвижимости дом владелец оценил в 570 млн рублей. После этого в Сети заговорили, что телеведущий стремится избавиться от недвижимости как можно скорее, поскольку продаёт с огромным дисконтом — по данным экспертов недвижимости, стоимость особняка варьируется в пределах 780–800 млн рублей.

Гонорары Диброва взлетели в 3 раза после развода

Занятно, что после скандального развода на Дмитрия Диброва посыпались заказы на проведение корпоративов и съёмки в рекламе. Гонорары шоумена взлетели в 2–3 раза. Как выяснили в одном из агентств по организации праздников, те, кто успеет заранее забронировать ведущего для новогоднего корпоратива, должны готовить 3 миллиона рублей. В прошлом году телеведущий брал всего один.

После развода Дмитрий Дибров снова вышел в тираж. Фото © РИА «Новости» / Виталий Белоусов

У ведущего есть своё ИП с основным видом деятельности — в сфере исполнительских искусств. Похоже, именно через него проходят все заказы на его выступления и съёмки в рекламе. Однако в ОКВЭД указаны аж 76 видов прочей деятельности, среди которых производство табака, одежды, изделий из кожи, обуви, а также глицерина, пластмасс, стеклянных изделий, компьютеров и периферии к ним.

Дмитрий Дибров официально может также производить часы, мебель, спортивные товары, игрушки, парфюмерию, торговать продуктами, владеть ресторанами и барами, заниматься прокатом автомобилей, сдавать в аренду торговое оборудование. Впрочем, данных о том, что шоумен активно занимается бизнесом, нигде нет.

