Милонов призвал лечить Диброва в случае опознания на скандальных кадрах в стиле ню

Депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что телеведущего Дмитрия Диброва нужно уволить с федеральных каналов, если подтвердится информация о том, что он разгуливал по улицам в непотребном виде. Так парламентарий прокомментировал Life.ru появление в Сети видео с «голым» Дибровым после развода с женой Полиной.

Милонов высказался о Диброве. Видео © Life.ru

«Я надеюсь, что это монтаж. Если же это так, то человека надо лечить. Отправить в Кащенко. Ему не место на федеральных каналах», — сказал Милонов.

По его мнению, никаким разводом и изменой жены нельзя оправдать такое вызывающее поведение. Милонов уверен, что подобные «голые» вечеринки, если Дибров действительно там был, являются «сходкой негодяев». Он убеждён, что такие развлечения не должны выноситься на публику, если телеведущий придерживается такой «философии жизни» и хочет расхаживать обнажённым.

Как уже писал Life.ru, мужчина, похожий на Дмитрия Диброва, был замечен в Подмосковье с неприкрытыми половыми органами. Сам инцидент произошёл ещё летом, но видео появилось в Сети только сейчас. Поклонники Диброва связывают этот «нудизм» с тяжёлым разводом ведущего. Жена Полина изменила ему с другом семьи, после чего ушла, несмотря на троих детей.